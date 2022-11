Trzaskowski: W nocy nie będziemy świecić, a w urzędach będzie chłodniej Ciepłownictwo

– Podjąłem decyzję, że po 00:00 nie będziemy świecić. Wygaszamy iluminacje budynków, mostów, oszczędzamy energię w urzędach. Robimy wszystko, by wypełnić również zalecenie Komisji Europejskiej – tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski w rozmowie z Radiem ZET. – Podjęliśmy decyzję, że w budynkach w urzędach będzie chłodniej o 1-2 stopnie – dodał.

Warszawa zaczyna oszczędzać

– Rządzący zabrali nam 2 mld złotych w tym roku, poprzez zmiany podatkowe. Będziemy oszczędzać energię. Jeśli chodzi np. o kwestie związane z iluminacją budynków – mamy wieloletnią umowę – powiedział, zapytany o listę cięć wydatków.

– Kwestia dotycząca polityki energetycznej, walki z ociepleniem klimatycznym jest dziś absolutnie podstawowa. Bardzo cieszę się, że moja własna partia traktuje ten temat mocno priorytetowo – zaznaczył polityk. – Musimy jasno powiedzieć, że będziemy odchodzić od paliw kopalnych, będziemy walczyć z ociepleniem klimatycznym, że odblokujemy odnawialne źródła energii – dodał.

Rafał Trzaskowski odniósł się do mrożenia cen prądu. – Mrożenie cen prądu? W bardzo wielu krajach UE ta pomoc jest dużo bardziej ambitna. Dobrze, że podwyżki cen energii nie idą w kilkaset procent. Ale podwyżka o 100 procent jest bardzo, ale to bardzo bolesna – skomentował.

Kiedy zakończy się produkcja samochodów spalinowych?

Prezydent Warszawy został zapytany o zakończenie produkcji samochodów spalinowych w 2035 roku. – Będziemy o tym rozmawiać. Musimy być odważni. Jeśli nie będziemy zmieniali miksu energetycznego, to nigdy nie będziemy skuteczni, choćby w walce z Rosją – wyjaśnił Trzaskowski. – Lobbujemy w UE, by odchodzenie od samochodów, które są napędzane ropą albo benzyną, odbywało się tak, by nie powodowało dalszego ubożenia społeczeństwa – dodał.

Prezydent Warszawy podkreślił, że chodzi o dobrze prowadzoną politykę. – Jeśli będziemy prowadzili mądrą politykę, również przez UE, to za 10 lat ceny elektryków będą kompletnie inne i będą kosztowały tyle, co kosztują dziś samochody dieslowe czy benzynowe – powiedział polityk.

– Większość mieszkańców chce mieć strefę płatnego parkowania tam, gdzie mieszka. Strefa „30” – mówimy o drogach pobocznych, gdzie jest najważniejsze bezpieczeństwo. Chodzi o mniejsze drogi. Takie są też zalecenia UE – dodał.

Opracowała Maria Andrzejewska