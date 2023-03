Petryfikacja Rosjan w Niemczech ma zielone światło. Czy będzie derusyfikacja? Alert

Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku potwierdził zgodność zarządu powierniczego nad udziałami spółek Rosnieftu w rafinerii PCK w Schwedt z prawem. Nie wiadomo czy teraz nastąpi derusyfikacja zgodna z wolą Polski. Póki co zostanie przedłużony zarząd powierniczy.

Rafineria Schwedt należy w 54 procentach do rosyjskiego Rosnieftu, który jednak został objęty zarządem powierniczym agencji Bundesnetzagentur po inwazji Rosji na Ukrainę w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Schwedt nie odbiera już ropy rosyjskiej, korzystając z dostaw z naftoportów w Rostocku oraz polskim Gdańsku. Polacy uzależniają jednak długofalową współpracę w tym zakresie od pozbawienia Rosjan udziałów, czyli derusyfikację.

Zarząd powierniczy obowiązuje do 15 marca i ma zostać przedłużony o kolejne pół roku do czasu znalezienia rozwiązania, które doprowadzi do pozbawienia udziałów Rosjan. Media spekulują na temat możliwości zaangażowania kapitałowego polskiego PKN Orlen.

Aleksandra Fedorska/Wojciech Jakóbik