Eksperci uważają, że Rafineria Schwedt może być neutralna klimatycznie Alert

Politycy i eksperci szukają w tej sytuacji alternatywy na potrzeby rozwoju Rafinerii Schwedt. Jedna z opcji to przejście na produkcję neutralną klimatycznie.

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH

Rafineria w Schwedt to trzecia co do wielkości rafineria w Niemczech. Dostawy benzyny i parafiny kierowane są głównie do Berlina i Niemiec Wschodnich oraz w mniejszych ilościach także do Polski. Rafineria od czasów swojego powstania w latach 50. czerpała ropę z ropociągu “Przyjaźń” z Rosji. Wraz z decyzją Unii Europejskiej o sankcjach na rosyjską ropę Schwedt nie będzie już korzystać z rosyjskiej ropy, musi zdywersyfikować dostawy i prawdopodobnie znacznie ograniczyć produkcję.

Politycy i eksperci szukają w tej sytuacji alternatywy na potrzeby rozwoju rafinerii. Jedna z opcji to przejście na produkcję neutralnych dla klimatu produktów. Naukowcy z Instytutu Fraunhofera analizowali sytuację w Schwedt i doszli do wniosku, że surowiec, jakim jest ropa naftowa, można w dłuższej perspektywie zastąpić wodorem i CO2 oraz wykorzystać w alternatywnych technologiach do produkcji neutralnych dla klimatu paliw i chemikaliów. Rafineria Schwedt nadaje się do tego, a długoterminowe tworzenie korzystnych warunków w regionie jest możliwe, mówią naukowcy. Punktem wyjścia w może być budowa instalacji do elektrolizy, w których można produkować ekologiczny wodór. PCK już pracuje nad takimi planami – podaje regionalna gazeta Märkische Oderzeitung (MOZ).

Kolejnym motywem przemian w kierunku neutralności klimatycznej rafinerii są wyniki badań, sugerujące, że już niedługo transport osobowy przejdzie na zasilanie elektryczne i benzyna nie będzie potrzebna. Dlatego rafineria będzie zmuszona skoncentrować się na innych produktach niż konwencjonalna benzyna.

– Paliwa płynne nadal będą potrzebne przede wszystkim statkom, samochodom ciężarowym na długich dystansach i samolotom. Jeśli w przyszłości mają one być napełniane paliwem neutralnym dla klimatu, rafinerie będą musiały opracować alternatywne procesy, takie jak synteza Fischera-Tropscha lub przetwarzanie metanolu na paliwo. Równolegle można wytwarzać podstawowe produkty chemiczne w sposób neutralny dla klimatu, stosując procesy przekształcania metanolu wolefiny. Opcją byłby również import syntetycznej ropy naftowej lub metanolu – czytamy w analizie Instytutu Frauenhofera MOZ.

Aleksandra Fedorska