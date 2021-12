Idea 3W, czyli jak dążyć do neutralności klimatycznej i nie zgasić wzrostu Energetyka

Woda-wodór-węgiel. Idea 3W. Grafika: Bank Gospodarstwa krajowego

Idea 3W to projekt zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynikający z jego strategii z września 2021 roku. To odpowiedź na pytanie o nowe motory wzrostu gospodarczego na drodze do zeroemisyjności.

Trzy W to woda, wodór i nowoczesne technologie węglowe, które mają być katalizatorami zmian gospodarczych na miarę trzech WWW kojarzonych z Internetem. Polska ma potencjał do efektywnego wykorzystania tych trzech zasobów.

Już teraz Polska jest potęgą wodorową, ale opiera się na razie na wodorze szarym z rafinerii. Plany zakładają jednak rozwój wodoru zielonego wytwarzanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych. To paliwo ma napędzać transport: koleje i komunikację miejską, czym interesują się już samorządy.

Woda to kolejny zasób, ale brakuje go w Polsce i na całym świecie. BGK dostrzega konieczność racjonalnego wykorzystania wody. Państwa, samorządy oraz sektory produkcji przygotowują strategie retencji oraz działania w ramach coraz popularniejszej idei smart city.

Węgiel kojarzy się z emisjami CO2, ale nowoczesne technologie pozwolą wykorzystywać ten pierwiastkiem w inżynierii, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym, motoryzacji i lotnictwie. Dobry przykład to nanorurki zastosowane w inżynierii, medycynie i biotechnologii czy też grafen, doskonały przewodnik elektryczny podnoszący efektywność energetyczną oraz nadzieja motoryzacji na czele z grafenowymi silnikami samochodów elektrycznych oraz inżynierii tkankowej w medycynie. Nowe materiały z nanocząstek węgla mogą pomóc także redukować emisje CO2 w energetyce.

BGK jest przekonany o tym, że należy zbudować, zintegrować i aktywizować społeczność wokół idei 3W realizowanej w Polsce oraz regionie Trójmorza. Ma ona połączyć światy nauki i biznesu współpracujące z samorządami. Ruszyły już konsultacje z samorządowcami, warsztaty, spotkania i konferencje przyciągające nowych partnerów. Chodzi o stworzenie narzędzi ułatwiających współpracę wynalazców z firmami zainteresowanymi komercjalizacją innowacji oraz instytucjami finansowymi pozwalającymi znaleźć środki na nie.

Bank ma ambicje zbudowania wokół Idei 3W społeczności wszystkich opisanych środowisk, a także wszystkich zainteresowanych budowaniem zrównoważonego rozwoju na podstawie zasobów 3W. Po więcej informacji na temat zasobów 3W odsyłamy również do raportu „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”, w którym eksperci BGK opisali, jakie technologie z obszaru 3W mogą już wkrótce odmienić otaczającą nas rzeczywistość.

Raport można bezpłatnie pobrać ze strony www.idea3W.org.