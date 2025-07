Raport OPEC: Świat będzie zużywał coraz więcej ropy

W raporcie z 2025 roku na temat perspektyw globalnego popytu na ropę, Organizacja Krajów Eksplorujących Ropę Naftową (OPEC) szacuje, że zużycie ropy wzrośnie o 18,6 procent w latach 2024-2050, ze 103,7 do 123 miliona baryłek dziennie. Według prognozy, ropa pozostanie wiodącym źródłem energii w globalnym miksie do 2050 roku, stanowiąc 29,8 procent udziału.

Raport podkreśla, że rosnąca populacja, wzrost gospodarczy, zmiany w polityce energetycznej i postęp technologiczny nadal napędzają szybki wzrost globalnego zapotrzebowania na energię. W zeszłym roku na całym świecie dodano prawie rekordowe 600 gigawatów (GW) nowej mocy energii odnawialnej (OZE). Jednak ten wzrost OZE nie zaspokoił w pełni rosnącego zapotrzebowania na energię, co spowodowało rekordowo wysokie zużycie tradycyjnych źródeł energii, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i energia jądrowa.

“Szybkie wyjście z paliw kopalnych jest niewykonalne“

Zdaniem sekretarza generalnego OPEC Haithama al-Ghaisa, w ciągu najbliższych 25 lat nie będzie spadku popytu na ropę. Stwierdził on również, że „szybkie wyjście z paliw kopalnych jest niewykonalne, mimo wysiłków związanych z walką z globalnym ociepleniem”. Członkowie OPEC są przeciwni zaleceniom ekspertów ds. klimatu, którzy opowiadają się za szybkim wycofaniem się z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz, w celu powstrzymania globalnego ocieplenia na poziomie +1,5°C w porównaniu z erą przedindustrialną, co było najbardziej ambitnym celem porozumień paryskich z 2015 roku.

OPEC szacuje także, że ogólne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 23 procent do 2050 roku. Będzie to spowodowane przez wzrost światowej populacji z 8,2 miliarda w 2024 roku do prawie 9,7 miliarda w 2050 roku, rosnącą urbanizację, zapotrzebowanie na energię elektryczną w centrach danych i potrzebę dostarczania energii ludziom, którzy są jej pozbawieni w krajach rozwijających się. Oprócz węgla, którego udział ma spaść z 27 procent w 2024 roku do 14 procent w 2050 roku, OPEC spodziewa się wzrostu popytu na wszystkie źródła energii.

Samochody spalinowe będą stanowić 70 procent w 2050 roku

Ropa naftowa będzie stanowić 30 procent, a gaz 24 procent i będzie to o wiele więcej niż energia ze źródeł odnawialnych, oprócz energii wodnej. Udział energii wiatrowej i słonecznej wzrośnie z 3 procent w 2024 roku do 14 procent w 2050 roku. Według sektora paliwowego, lotnictwo, transport drogowy i petrochemia pozostaną głównymi czynnikami, napędzającymi popyt na ropę. Aby zaspokoić ten popyt, OPEC szacuje, że niezbędne inwestycje w sektorze naftowym wyniosą 18,2 biliona dolarów do 2050 roku, czyli średnio około 700 miliardów rocznie.

Zgodnie z prognozami OPEC, do 2050 roku na drogach będzie jeździło 2,9 mld samochodów, czyli o 1,2 mld więcej niż w 2023 roku. Pojazdy z silnikami spalinowymi stanowić będą 72 procent światowej floty pojazdów, mimo, że największy wzrost spodziewany jest w segmencie samochodów elektrycznych. Ciągle istnieje wiele przeszkód, takich jak infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, produkcja akumulatorów i dostęp do surowców mineralnych, potrzebnych do wytworzenia baterii.

Inne prognozy niż OPEC

Tymczasem według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) światowe zużycie ropy powinno nieznacznie spaść w 2030 roku. MAE spodziewa się, że światowy popyt na ropę osiągnie szczyt na poziomie 105,6 mln baryłek dziennie w 2029 roku. Potem będzie nieznacznie spadać w miarę zbliżania się końca obecnej dekady.

Według magazynu Forbes szczyt popytu na ropę jest nieuchronny również w tej dekadzie. Forbes przytacza także opinię z raportu: „Statistical Review of World Energy 2025”, który jest wydawany przez Instytut Energii, zdaniem, którego „niektóre regiony i narody – zwłaszcza Chiny – odnotowują spowolnienie popytu na ropę.” Zdaniem Forbesa niewielu ekspertów kwestionuje, że węglowodory będą jeszcze przez jakiś czas częścią globalnej gospodarki i jej miksu energetycznego. Ekonomista Allianz Trade – Maxime Darmet uważa, że trudno będzie oszacować przewidywane zużycie energii oraz które źródło będzie dominować za 25 do 30 lat.

OPEC powstało 1960 roku. Obecnie, do tej organizacji, która ma siedzibę w Wiedniu. należy 13 państw: Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Gwinea Równikowa, Gabon, Irak, Iran, Kongo, Kuwejt, Libia, Nigeria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wenezuela. Z organizacji w 2024 roku wystąpiła Angola, ale wcześniej, bo w 2019 roku Ekwador i w 2018 roku Katar.

OPEC / Marcin Jóźwicki