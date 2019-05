📈 RAPORT: Rozmowy o zanieczyszczonej ropie potrwają do czerwca

­čôł RAPORT: Rozmowy o zanieczyszczonej ropie potrwaj─ů do czerwca

Jest porozumienie o technicznych warunkach przywr├│cenia dostaw czystej ropy naftowej ropoci─ůgiem ÔÇ×Przyja┼║┼äÔÇŁ. Nale┼╝y jeszcze rozstrzygn─ů─ç wysoko┼Ť─ç odszkodowa┼ä, kt├│re zap┼éac─ů Rosjanie. Rozmowy maj─ů potrwa─ç do czerwca.

ÔÇô To by┼éy dobre i konstruktywne rozmowy. Sprawa jest z┼éo┼╝ona, jednak obu stronom uda┼éo si─Ö wypracowa─ç porozumienie ÔÇô podkre┼Ťli┼é minister energii Krzysztof Tch├│rzewski w komentarzu o spotkaniach sp├│┼éek ws. przesy┼éu ropy ruroci─ůgiem Przyja┼║┼äÔÇŁ, kt├│re odby┼éy si─Ö 23 maja 2019 r.

Minister energii Krzysztof Tch├│rzewski skierowa┼é 24 maja 2019 r. do swojego odpowiednika┬áMinistra Energetyki Federacji Rosyjskiej Aleksandra Novaka┬ápodzi─Ökowania za osobiste zaanga┼╝owanie, kt├│re niew─ůtpliwie przyczyni┼éo si─Ö do konstruktywnego przebiegu spotkania w Warszawie. Pozwoli┼éo tak┼╝e na wypracowanie technicznych rozwi─ůza┼ä dotycz─ůcych przywr├│cenia przesy┼éu ropy naftowej ruroci─ůgiem ÔÇ×Przyja┼║┼äÔÇŁ.

Zaznaczy┼é, ┼╝e do rozwi─ůzania pozostaje jeszcze kwestia odszkodowa┼ä za odbi├│r zanieczyszczonego surowca. Jednocze┼Ťnie zwr├│ci┼é uwag─Ö, ┼╝e ponowne osobiste w┼é─ůczenie si─Ö Ministra Aleksandra Nowaka do zaplanowanych w Moskwie na 3 czerwca br. rozm├│w da szans─Ö na wypracowanie satysfakcjonuj─ůcego dla wszystkich stron rozwi─ůzania, tak┼╝e w kwestii odszkodowa┼ä.

Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi w trakcie spotkania, wznowienie dostaw surowca z Rosji poprzez pierwsz─ů nitk─Ö ruroci─ůgu ÔÇ×Przyja┼║┼äÔÇŁ mo┼╝liwe jest 9 czerwca pod warunkiem uzyskania potwierdzenia reklamacji z┼éo┼╝onych przez rafinerie niemieckie i polskie. Wcze┼Ťniej zostanie on oczyszczony z zachlorowanej ropy, kt├│ry to plan zadeklarowa┼éa strona rosyjska ÔÇô podaje PERN w komunikacie.

PERN informuje, ┼╝e┬á strona rosyjska zobowi─ůza┼éa si─Ö, ┼╝e do 1 lipca wszystkie trzy nitki ruroci─ůgu ÔÇ×Przyja┼║┼äÔÇŁ zostan─ů oczyszczone, co oznacza ┼╝e do Polski nie trafi ┼╝adna dodatkowa partia zanieczyszczonej ropy. ÔÇô Zgodnie z ustaleniami z klientami, PERN b─Ödzie przekazywa┼é w tym czasie do rafinerii surowiec o uzgodnionych normach jako┼Ťciowych, nie przekraczaj─ůcych dopuszczalnych st─Ö┼╝e┼ä chlork├│w organicznych. Przyj─Öte rozwi─ůzania oznaczaj─ů, ┼╝e polski system przesy┼éowy w ci─ůgu najbli┼╝szych pi─Öciu miesi─Öcy zostanie w pe┼éni oczyszczony ÔÇô czytamy w komunikacie.

Wicepremier Rosji Dmitrij Kozak wyrazi┼é w pi─ůtek przekonanie, ┼╝e Rosja porozumie si─Ö do 10 czerwca ze stron─ů polsk─ů w sprawie zanieczyszczonej ropy naftowej i sposobach odszkodowa┼ä. Kozak powiedzia┼é, ┼╝e rozbie┼╝no┼Ťci dotycz─ů m.in. ilo┼Ťci ska┼╝onej ropy.

ÔÇ×S─ů tam sporne kwestie, one s─ů zwi─ůzane z technologi─ů przechowywania tej ropy. Mamy rozbie┼╝no┼Ťci dotycz─ůce ilo┼Ťci tej ropy, dlatego ┼╝e odnotowano, ┼╝e do ruroci─ůgu trafi┼éa pewna ilo┼Ť─ç ropy o niedostatecznej jako┼Ťci, a dzisiaj przedstawia si─Ö nam kilkakrotnie wi─Öcej, dlatego, ┼╝e ona ju┼╝ by┼éa w tym okresie rozcie┼äczona rop─ů dobrej jako┼Ťci, samodzielnie, bez naszej wiedzyÔÇŁ ÔÇô cytuje s┼éowa Kozaka rosyjska agencja TASS.

Wicepremier wyrazi┼é przekonanie, ┼╝e do 10 czerwca strona rosyjska ÔÇ×porozumie si─Ö z polskimi partnerami, co robi─ç z t─ů rop─ůÔÇŁ; jej ilo┼Ť─ç okre┼Ťli┼é jako ÔÇ×znacznie mniejsz─ůÔÇŁ od tej, kt├│ra znajduje si─Ö na terytorium Bia┼éorusi.

Porozumienie było blisko

Z informacji portalu BiznesAlert.pl wynika, ┼╝e dwie niemieckie rafinerie wycofa┼éy si─Ö ze wst─Öpnego porozumienia w sprawie ropy. W odpowiedzi PKN Orlen przekaza┼é, ┼╝e nie przyjmie czystej ropy, kt├│ra ma si─Ö pojawi─ç tej nocy na bia┼éorusko ÔÇô polskiej granicy do czasu, gdy cztery rafinerie nie uzgodni─ů, w jaki spos├│b podzieli─ç zanieczyszczon─ů rop─Ö pozostaj─ůc─ů w ropoci─ůgu Przyja┼║┼ä. Tak─ů informacj─Ö przekaza┼é agencji Reuters prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.┬áÔÇô┬áWiadomo, ┼╝e w tym ruroci─ůgu jest pewna ilo┼Ť─ç zanieczyszczonej ropy, kt├│r─ů trzeba b─Ödzie si─Ö podzieli─ç ÔÇô powiedzia┼é Daniel Obajtek.

– Gra idzie o cen─Ö brudnej ropy. To dodatkowy wydatek i trudno┼Ť─ç logistyczna dla rafinerii, kt├│re musz─ů zmiesza─ç j─ů z czystym surowcem i najch─Ötniej zap┼éaci┼éyby za ni─ů ÔÇ×zeroÔÇŁ dolar├│w. Zdaniem niemieckich rafinerii mieszank─Ö zalegaj─ůc─ů w Przyja┼║ni trudno nazwa─ç rop─ů. Rosjanie nie chc─ů za┼Ť ponie┼Ť─ç strat z tego tytu┼éu. W ten spos├│b rodzi si─Ö pat: Polska chcia┼éby jak najszybciej uruchomi─ç dostawy ropy bez zagro┼╝enia dla infrastruktury, ale jest to obecnie niemo┼╝liwe ze wzgl─Ödu na decyzj─Ö Niemc├│w ÔÇô pisze Bart┼éomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Dezinformacja Rosji

– Reuters dowiedzia┼é si─Ö nieoficjalnie dlaczego niemieckie rafinerie nie zdecydowa┼éy si─Ö na plan zmieszania zanieczyszczonej ropy z Rosji. Pr├│ba przerobu ÔÇ×zepsutegoÔÇŁ surowca musia┼éa zosta─ç przerwana przez zagro┼╝enie uszkodzeniem infrastruktury ÔÇô pisze Wojciech Jak├│bik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Agencja Reuters ustali┼éa, ┼╝e rafineria Leuna Totalu dokona┼éa pr├│by wymieszania zepsutej ropy z innymi mieszankami zgodnie z planem negocjowanym z udzia┼éem rafinerii niemieckich, polskich i podmiot├│w rosyjskich odpowiedzialnych za dostawy ropoci─ůgiem Przyja┼║┼ä. Rafineria Leuna musia┼éa jednak zatrzyma─ç prac─Ö cz─Ö┼Ťci zak┼éadu przez usterk─Ö sprz─Ötu u┼╝ytego do mieszania zanieczyszczonego surowca z Rosji.

Od┼é─ůczenie tej infrastruktury mo┼╝e potrwa─ç jeszcze tydzie┼ä i uniemo┼╝liwi realizacj─Ö planu proponowanego w negocjacjach z Rosjanami. ÔÇô Plan si─Ö zawali┼é. Kto┼Ť musi przedstawi─ç plan B ÔÇô oceni┼é rozm├│wca Reutersa z bran┼╝y.

– Rosyjskie media sugeruj─ů zatem, ┼╝e Polacy blokuj─ů porozumienie z niskich pobudek. Poza tym, ┼╝e odszkodowanie jest naturaln─ů nale┼╝no┼Ťci─ů w obecnej sytuacji, problemy Leuny sugeruj─ů co┼Ť odwrotnego ÔÇô przekonuje Jak├│bik. – Moje ┼║r├│d┼éa niezale┼╝nie potwierdzaj─ů, ┼╝e negocjacje nie przynios┼éy rozstrzygni─Öcia sugerowanego w mediach rosyjskich. Informacje Reutersa by┼éyby tylko kolejnym potwierdzeniem, ┼╝e dostawca rosyjski po utracie wiarygodno┼Ťci nie pr├│buje jej odzyska─ç, tylko gra ÔÇô tak┼╝e w sferze informacyjnej ÔÇô na niekorzy┼Ť─ç swych klient├│w ÔÇô ko┼äczy.