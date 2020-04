Alimov: Czarnobyl może się jeszcze powtórzyć (WIDEO) Atom

Po 34 latach wciąż odczuwamy skutki katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W rozmowie z BiznesAlert.pl, ekspert ds. energetyki jądrowej w Greenpeace Russia Rashid Alimov opowiada o zagrożeniach związanych z tym źródłem energii.

Brak wniosków z katastrofy

– Obawiam się, że nie możemy powiedzieć, że z katastrofy w Czarnobylu wyciągnięto jakieś wnioski. Po tym wydarzeniu sektor jądrowy zapewniał, że zmienił swoje podejście, że zaczęto przeprowadzać dodatkowe testy, dzięki którym będzie coraz bezpieczniej. Potem pamiętasz jak doszło do katastrofy w Fukushimie. Chodzi o to, że z elektrowniami jądrowymi zawsze wiąże się ryzyko, które jest nie do przewidzenia przez ludzi – powiedział Rashid Alimov w rozmowie z BiznesAlert.pl, którą można obejrzeć na YouTube.