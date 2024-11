Orban cieszy się z wygranej Trumpa

Premier Orban pogratulował Trumpowi wyniku wyborów. Stwierdził, że to wielkie zwycięstwo, którego świat potrzebował.

Wiktor Orban, premier Węgrzech, odniósł się do prawdopodobnego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach USA.

– Największy powrót w historii polityki USA! Gratuluję ogromnego zwycięstwa prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Jest ono bardzo potrzebne dla świata – napisał na X.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024