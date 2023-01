Własna szuflada może być źródłem metal ziem rzadkich na pohybel reżimowi w Chinach Alert

Metal ze zużytych telefonów w Niemczech może być wart 240 mln euro i przy efektywnym recyklingu zapewnić materiał do nowych urządzeń tego typu na dekadę. To ważny sygnał w obliczu wojny technologicznej, w której Zachód chce się uniezależnić od metali ziem rzadkich z Chin.

Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) wyliczył, że metal pozyskany ze zużytych komórek w Niemczch mógłby wystarczyć do tworzenia nowych przez dekadę. Jego wartość to 240 mln euro. Tymczasem roczna sprzedaż smartfonów w Niemczech w 2021 roku była warta 23,5 mln euro. To znaczy, że zużyte komórki są razem warte dziesięć razy więcej niż roczna sprzedaż nowych.

Tymczasem według sondażu Bitkom cytowanego przez Frankfurter Allgemeine Zeitung mieszkańcy Niemiec trzymają w domach około 300 milionów zużytych aparatów telefonicznych, laptopów i tabletów, które mogą być źródłem pierwiastków jak aluminium, kobalt, magnez, tytan i fosfor, metali jak miedź, nikiel i złoto, a także komponentów do ponownego użycia w nowych modelach. – Własna szuflada może być ważnym źródłem surowców – konstatuje FAZ.

Niemcy piszą, że „piękny świat smartfonów ma mroczną i krwawą stronę”. Przykładem może być gospodarka rabunkowa wydobycia metali ziem rzadkich w Kongo, prowadzona często przez firmy chińskie. Państwo Środka jest największym producentem tych surowców, a Zachód w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony reżimu komunistycznego szuka alternatyw.

