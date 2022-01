Reuters: Saudi Aramco wyprze ropę rosyjską z Polski Alert

Tankowiec. Fot. Wikimedia Commons

Według obliczeń Reuters, saudyjska ropa może stanowić dwie trzecie ropy konsumowanej w Polsce. Wpłynie to na znaczne ograniczenie importu ropy z kierunku rosyjskiego.

Według wyliczeń agencji, rafineria w Gdańsku dziennie przerabia 210 tys. baryłek ropy, natomiast rafineria w Płocku przerabia 270 tys. baryłek ropy dziennie. Nowy kontrakt na dostawy ropy od Saudi Aramco o wolumenie od 200-337 tys. baryłek ropy dziennie oznacza zwiększenie dotychczasowych dostaw od trzech do pięciu razy i będzie zaspokajać 50-70 procent polskiego zapotrzebowania na ropę naftową. Obecnie do Polski poprzez Terminal Naftowy w Gdańsku trafia z Arabii Saudyjskiej około 90 tys. baryłek ropy dziennie. Dla porównania, drogą morską z Rosji dziennie dostarczanych jest 142 tys. baryłek ropy.

Jednocześnie zmniejsza się udział ropy sprowadzanej do Polski ropociągiem Przyjaźń. Jeszcze w połowie 2020 roku było to około 500 tys. baryłek ropy dziennie. W styczniu 2021 roku było to już jedynie 220 tyś. baryłek dziennie. Według danych Eikon, w styczniu 2022 roku do Polski poprzez „Przyjaźń” trafi tylko 120 tys. baryłek ropy.

Reuters/Mariusz Marszałkowski