Gazprom nie śle gazu przez Jamał od miesiąca. Polacy mogą używać rewersu Alert

Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom

Rewersowe dostawy gazu Gazociągiem Jamalskim z Niemiec do Polski trwają od miesiąca. Gascade poinformował, że Gazprom dostarczał gaz do Europy zgodnie z żądaniami klientów w ramach obowiązujących umów.

Rewersowe dostawy gazociągiem z Niemiec do Polski w czwartek osiągnęły prawie 1,3 mln m sześc. na godzinę, co odpowiada ok. 30,4 mln m sześc. na dobę.

Gazociąg Jamalski rozciąga się na terytorium Rosji, Białorusi, Polski i Niemiec. Przepustowość gazociągu to 32,9 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział wcześniej, że Gazprom nie zarezerwował przepustowości na Gazociągu Jamalskim z powodu braku zamówień od odbiorców europejskich. – Dostawy rewersowe umożliwiają Europejczykom odsprzedaż gazu zakupionego w ramach kontraktów długoterminowych – dodał.

Gascade podkreślił, że Gazprom dostarcza gaz do Europy zgodnie z żądaniami klientów w ramach obowiązujących umów.

TASS/Jędrzej Stachura