Reżimy razem: Rosja wspiera Chiny w sporze o Tajwan, a Chiny Rosję przy Nord Stream 2 Alert

Chiny i Rosja. Źródło: freepik

Rosjanie popierają stanowisko Chin w sprawie niezależności Tajwanu, a Chińczycy popierają Rosję w sporze o Nord Stream 2.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odwiedził 12 października stolicę Kazachstanu Nursułtan i powiedział, że „Rosja podobnie jak znaczna większość innych krajów uznaje Tajwan za część Chińskiej Republiki Ludowej”. – Działaliśmy i będziemy działać w oparciu o to założenie – dodał. Tajwan jest uznawany przez 14 krajów na arenie międzynarodowej, ale ma wsparcie militarne Zachodu.

Tymczasem 11 października minister spraw zagranicznych Chin Zhao Lijian bronił na konferencji prasowej gazociągu z Rosji do Niemiec o nazwie Nord Stream 2, który zbiera krytykę w USA, Komisji Europejskiej oraz części krajów Unii Europejskiej. – To znany fakt, że projekt Nord Stream 2 pokazuje komplementarność w energetyce między Rosją i Europą, a także, iż pomoże udzielić odpowiedzi na kryzys energetyczny. Jednakże USA w celu realizacji własnych interesów geopolitycznych i monopolizacji europejskiego rynku energetycznego nie szczędzą wysiłków na rzecz zakłócenia i wywrócenia określonych projektów w celu podkopania interesów Rosji i Europy oraz ich współpracy. To zachowanie nie zasługuje na pochwałę – powiedział Zhao.

Newsweek/Wojciech Jakóbik