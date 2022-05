RMF FM: Komisja zaakceptuje KPO w czerwcu Alert

Budynek Komisji Europejskiej fot. BiznesAlert.pl

Minister finansów Francji Bruno Le Maire wyraził przekonanie, że Polska do 17 czerwca – czyli kolejnego posiedzenia unijnych ministrów finansów – odblokuje unijną dyrektywę w sprawie opodatkowania globalnych korporacji. Do uchwalenia podatku potrzeba jednomyślności, a Warszawa blokuje projekt – podaje RMF FM.

Pieniądze z KPO dla Polski

– Oficjalnie, W sprawie dyrektywy dotyczącej globalnych korporacji Polska domaga się powiązania minimalnego liczącego 15 procent podatku z innym podatkiem: od gigantów cyfrowych. Jednak wszyscy doskonale wiedzą, że Polsce chodzi o to, że Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała polskiego KPO opiewającego na 36 miliardów euro. Pierwsze pieniądze z KPO popłyną do Polski najwcześniej po wakacjach jeżeli nasz kraj spełni warunki zawarte w tak zwanym pierwszym kamieniu milowym. Chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Wypłaty z funduszu są warunkowe we wszystkich krajach – podaje RMF FM.

RMF FM/Michał Perzyński