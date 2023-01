Rosja dała Kazachstanowi słowo, że nie zablokuje ropy z Przyjaźni do Niemiec Alert

Kazachstan zamierza wysłać pierwsze 20 tysięcy ton ropy do Niemiec w styczniu, o czym poinformował minister energetyki Bołat Achulakow. Powiedział, że otrzymał od Rosji „werbalne potwierdzenie” możliwości eksportu przez Ropociąg Przyjaźń.

Remont Ropociągu Przyjaźń na Białorusi. Fot. BELTA

– Pierwsza partia to 20 tysięcy ton – przhznał Achulakow. Powiedzial, że dostawy powinny sięgnąć do 1,5 mln ton, a cała przepustowość, o którą wnioskowali Kazachowie w Rosji to do 6 mln ton, choć zapotrzebowanie Niemiec jest wyższe. – Czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie kolegów z Rosji o możliwości dostaw przez terytorium Federacji Rosyjskiej i mamy potwierdzenie słowne – powiedział.

Dostawy ropy z Kazachstanu do Niemiec mogą się odbywać z pomocą naftoportów w Gdańsku i Rostocku, ale strona niemiecka chce wykorzystać Ropociąg Przyjaźń, który nie będzie już służył dostawom z Rosji, kiedy Polska i Niemcy porzucą ten kierunek. Deklarowały, że zrobią to do końca 2022 roku, ale nie ma informacji o zerwaniu jakiejkolwiek umowy.

Północna nitka Ropociągu Przyjaźń ciągnie się przez Białoruś, Polskę i Niemcy. Trwa obecnie jej remont, który ma się zakończyć 16 stycznia. Polacy i Niemcy mieli zabiegać o sankcje unijne na dostawy ropy rosyjskiej tym szlakiem, ale nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Trwają także rozmowy o pozbawieniu rosyjskiego Rosnieft Deutschland udziałów we wschodnioniemieckiej Rafinerii Schwedt oraz ewentualnemu zastąpieniu go przez polski PKN Orlen.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik