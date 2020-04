Rosja nie planuje zwiększać wydobycia ropy w kwietniu Alert

fot. Gazprom Nieft

Rosja nie planuje zwiększać wydobycie ropy w kwietniu – poinformował Reuters powołując się na słowa ministra energetyki Rosji Aleksandra Nowaka.

Wydobycie i nadpodaż

– Rosja nie planuje zwiększać wydobycia w kwietniu, ponieważ na rynku występuje nadpodaż – powiedział Nowak.

Dodał, że dotychczas nie było żadnych kontaktów pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską w sprawie wspólnych działań na rzecz stabilizacji rynku ropy. Jednak nie wykluczył, że do takich rozmów dojdzie w przyszłości.

Według danych kompleksu paliwowo-wydobywczego, wydobycie ropy i kondensatu spadło w marcu o 0,1 procent do poziomu 11,294 mln baryłek dziennie. Marzec był ostatnim miesiącem obowiązywania porozumienia naftowego grupy OPEC +. Dotychczasowe zapisy przestają obowiązywać od pierwszego kwietnia, co daje wolną rękę producentom ropy. Arabia Saudyjska zapowiedziała wzrost wydobycia z poziomu 9,6 mln baryłek dziennie w marcu do 12,3 mln baryłek dziennie w kwietniu.

Reuters/ Mariusz Marszałkowski