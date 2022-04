Ropa z Emiratów Arabskich zastępuje tę z Rosji Alert

Tankowiec. Fot. Wikimedia Commons

Koncern TotalEnergies wyczarterował tankowiec Moscow Spirit (klasa Suezmax) do transportu miliona baryłek ropy Murban z portu Jebel ez-Zanna w Abu Zabi do Wielkiej Brytanii – informuje Reuters. Jest to pierwsza od dwóch lat dostawa z Emiratów do Europy.

Wcześniejsza dostawa ropy Murban z Emiratów trafiła do Włoch w kwietniu 2020 roku. Analitycy Reutersa twierdzą, że w nadchodzących miesiącach dostawy ropy Murban, Das i Upper Zakum z ZEA do Europy zastąpią spadające dostawy ropy z Federacji Rosyjskiej.

Handlowcy ropą szukają alternatywy dla dostaw ropy z Rosji po rozpoczęciu przez ten kraj inwazji na Ukrainę. Firmy energetyczne szukają innych dostawców surowca na całym świecie.

W 2020 roku Rosja odpowiadała za 26 procent dostaw ropy do Europy.

Reuters/Mariusz Marszałkowski