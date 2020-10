Nowy blok jądrowy został podłączony do sieci w Rosji Alert

Drugi blok Leningradzkiej elektrowni jądrowej fot.Rosatom

Nowy blok jądrowy Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej został zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną i osiągnął moc 240 MW. Blok jest wyposażony w reaktor WWER-1200.

Podłączenie kolejnego reaktora do sieci

– Są dwa ważne kamienie milowe w procesie uruchamiania nowych bloków jądrowych. Pierwszym jest doprowadzenie reaktora do stanu krytycznego, to znaczy, że jednostka zaczyna pracować z minimalnym, kontrolowanym poziomem mocy, w którym zaczyna się reakcja łańcuchowa. Drugim i ważniejszym etapem jest synchronizacja bloku z siecią elektroenergetyczną, w którym zaczyna on generować moc trafiającą do klientów – brzmi oświadczenie Rosatomu.

– Przed nami okres eksperymentalnej pracy reaktora, w którym będzie on stopniowo doprowadzany do osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej. W tym czasie będą odbywały się różnego rodzaju testy bezpieczeństwa, łącznie z symulowanym awaryjnym wyłączeniem reaktora – powiedział dyrektor generalny Rosenergoatomu Andriej Petrow.

Oddanie bloku do pełnej komercyjnej pracy zostało zaplanowane na 2021 rok.

TASS/Mariusz Marszałkowski