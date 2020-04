Rosja ugięła się w sprawie kredytu na budowę elektrowni jądrowej na Białorusi Alert

Elektrownia atomowa Ostrowiec, Białoruś. Zdjęcie: Noviny.by

Rosja jest gotowa do restrukturyzacji umowy kredytowej na budowę elektrowni jądrowej w białoruskim Ostrowcu. To kolejny tryumf Łukaszenki w relacjach energetycznych z Rosją.

Kolejna wygrana Białorusi?

Białoruś od kilku miesięcy wzywała Rosję do wprowadzenia zmian w umowie kredytowej na budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu – Białoruskiej Elektrowni Jądrowej Ostrowiec.

Mińsk oczekiwał zmiany oprocentowania pożyczki oraz odroczenia i przedłużenia terminu spłaty należności.

Aleksandr Łukaszenka, na początku lutego w wywiadzie dla BelTA powiedział, że oczekuje od Rosji zmniejszenia oprocentowania kredytu do poziomu odpowiadającego innym zagranicznym klientom Rosatomu, tj. Węgier i Wietnamu, a także odroczenia początku spłaty kredytu. Pierwotny termin ustalony był na pierwszego kwietnia 2021 roku. Oczekiwania odroczenia terminu rozpoczęcie spłat motywowane jest kilkuletnim opóźnieniem w budowie elektrowni. Pierwotnie, pierwszy blok elektrowni w Ostrowcu miał zostać oddany do użytku w 2017 roku. Według najnowszych informacji, komercyjną pracę pierwszy blok rozpocznie najwcześniej we wrześniu 2020 roku.

Zgodnie informacjami Interfaxu, Białoruś osiągnęła sukces w sprawie oprocentowania kredytu i terminu rozpoczęcia jego spłaty.

Według nowych szczegółów umowy, czas wykorzystania pożyczki został wydłużony o dwa lata, tj. do końca 2022 roku, mechanizm oprocentowania został zmieniony z mieszanego na stały 3,3 procent, oraz termin rozpoczęcia spłaty został wydłużony do pierwszego kwietnia 2023 roku.

Według źródeł rosyjskich, wprowadzone zmiany na korzyść Mińska będą Rosjan kosztowały ok. 600 mln dolarów. Warto podkreślić, że rosyjskie ministerstwo finansów na początku lutego kategorycznie odrzuciło możliwość wprowadzenia zmian w umowie kredytowania białoruskiej elektrowni jądrowej.

Umowa

Umowa na kredytowanie budowy elektrowni jądrowej na Białorusi została podpisana 25 listopada 2011 roku. Dokument przewidywał udzielenie Białorusi 10 mld dolarów kredytu na zbudowanie elektrowni w Ostrowcu. 90 procent kosztów budowy szacowanych na sześć miliardów dolarów miało zostać pokryte z rosyjskiej pożyczki, pozostałe 10 procent miał sfinansować białoruski budżet. Zgodnie z informacjami Rosatomu z pierwszego kwietnia 2020 roku, Białoruś wykorzystała 4,33 mld dolarów pożyczki.

Interfax/BelTA/Mariusz Marszałkowski