Rosja chcą sprzedać 100 mln ton węgla Chinom Alert

Chiny i Rosja. Źródło: freepik

– Rosja i Chiny pracują nad umową międzyrządową dotyczącą sprzedaży Chinom 100 mln ton rosyjskiego węgla – powiedział Sergey Moczalnikow, dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Rozwoju Rynku Paliw w rosyjskim Ministerstwie Energetyki.

Zdaniem Mochalnikowa, rosyjski eksport węgla ma bardzo dobre perspektywy ze względu na zmniejszoną podaż na rynku światowym. Ponadto, według niego, w ciągu ostatnich pięciu lub sześciu lat rynek Azji i Pacyfiku był priorytetowym kierunkiem eksportu dla Rosji w kontekście rosnącego zapotrzebowania na węgiel

Udział rosyjskiego węgla na rynku Azji i Pacyfiku w 2021 roku wyniósł 12 procent. Jest to trzykrotny wzrost w porównaniu do 2008 roku, kiedy stanowił on jedynie 4 procent rynku. Pod koniec ubiegłego roku Rosja podpisała porozumienie ramowe na dostawy 40 mln ton węgla do Indii.

Umowa na dostawy węgla do Chin jest kolejnym porozumieniem zawartym w ostatnich tygodniach pomiędzy Rosją a Chinami. Najpierw oba państwa podpisały umowę dotyczącą budowy nowego połączenia gazowego pomiędzy Sachalinem a kontynentalnymi Chinami. W ostatnich dniach Rosnieft podpisał umowę na dostawy przez 10 lat łącznie 100 mln ton ropy.

Interfax/Mariusz Marszałkowski