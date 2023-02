Rosja zakręciła kurek Polsce, ale pozwala na dostawy do Niemiec. PERN odsyła do Orlenu Alert

Rosyjski Transnieft podał, że umożliwił dostawy ropy z Kazachstanu do Niemiec przez Ropociąg Przyjaźń. Kilka dni wcześniej zablokował jednak dostawy do Polski. Operator ropociągów odsyła do Orlenu.

Baza paliwowa PERN. Fot. Wojciech Jakóbik

Transnieft podał, że rozpoczął przesył ropy z Kazachstanu do Niemiec przez Ropociąg Przyjaźń od 27 lutego. 25 lutego Orlen podał, że Rosjanie zatrzymali dostawy do PKN Orlen z użyciem tego samego ropociągu, który ciągnie się z Rosji, przez Białoruś do Polski oraz Niemiec.

PERN podaje, że nie komentuje relacji handlowych z użyciem ropociągów pod jego kontrolą. – Pytanie o dostawy ropy naftowej do Polski jest pytaniem do naszych klientów, bo to oni zamawiają i kupują surowiec u poszczególnych dostawców. PERN konsekwentnie nie komentuje relacji handlowych. Spółka jako operator logistyczny zajmuje się transportem surowca do rafinerii oraz jego magazynowaniem na rzecz kontrahentów – podał PERN.

PKN Orlen wykorzystywał Ropociąg Przyjaźń do realizacji kontraktu długoterminowego z rosyjskim Tatnieftem obowiązującego do końca 2024 roku, który odpowiadał za 10 procent dostaw do Polski. Nie udało się doprowadzić do wprowadzenia sankcji na Przyjaźń, o które zabiegały Polska oraz Niemcy w Unii Europejskiej, by porzucić dostawy do końca 2022 roku. Rosjanie zapowiedzieli wprowadzenie sankcji wobec krajów, które zastosują cenę maksymalną dostaw rosyjskich wprowadzoną przez G7, Unię Europejską i Australię na mocy przepisów obowiązujących od początku marca.

Transnieft/PERN/Wojciech Jakóbik