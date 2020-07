Eksport ropy rosyjskiej nadal spada Alert

Terminal Primorsk fot. Primorsk Oil Terminal

Według szacunków, eksport ropy poprzez systemy rurociągowe Transnieftu spada rok do roku – poinformował Igor Demin doradca prezesa spółki.

Eksport przez porty spada – rośnie przez Przyjaźń

Według niego, obecny harmonogram eksportu na lipiec przewiduje spadek wysyłki ropy za granicę do poziomu 15,2 mln ton.

Transnieft pośredniczy w eksporcie nie tylko ropy rosyjskiej, ale również kazachskiej i turkmeńskiej. W przypadku surowca z Rosji, udział w eksporcie spadł o 16 procent do 13,8 mln ton w czerwcu. Wysyłka ropy turkmeńskiej zaliczyła spadek o cztery procent do 184 tys. ton. Ropa z Kazachstanu cieszy się lepszymi wynikami. Eksport z tego kierunku wzrósł o 30 procent do poziomu 1,6 mln ton.

Czerwcowe wykorzystanie ropociągu Przyjaźń wzrosło o 70 procent do poziomu 3,7 mln ton w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku. Tak duży wzrost wynika z ubiegłorocznego kryzysu chlorkowego, który wstrzymał odbiór ropy z kierunku wschodniego na ponad miesiąc. W czerwcu bieżącego roku eksport ropy do Polski przy wykorzystaniu Przyjaźni wzrósł 2,4 razy do 1,3 mln ton. W lipcu systemem przesyłowym Przyjaźń do Polski ma trafić 1,1 mln ton ropy.

Dostawy ropy do Chin wzrosły o 18 procent i wyniosły 3,4 mln ton – za pomocą ropociągu ESPO zostało wyeksportowane 2,6 mln ton (wzrost o 29 procent), a przez Kazachstan 286 tys. ton (wzrost o 17 procent)

Eksport ropy przez morskie terminale eksportowe spadł o 34 procent do 8,4 mln ton w czerwcu. Największe spadki wysyłki ropy zostały odnotowane w Noworosyjsku i Primorsku odpowiednio do 1,3 mln ton oraz 2,4 mln ton. Wykorzystanie portu w Ust-Łudze spadło o 30 procent do poziomu dwóch milionów ton. Najmniejszy spadek eksportu został odnotowany w dalekowschodnim porcie Kozmino. Za jego pośrednictwem zostało wyeksportowane 2,7 mln ton ropy, co oznacza czteroprocentowy spadek.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski