Rosjanie są większymi pesymistami w kwestii Ukrainy niż myśli Europa

„Rosjanie są bardziej pesymistyczni w kwestiach związanych z wojną na Ukrainie niż przedstawia to prasa europejska. I zdają sobie sprawę, że to ostatnia chwila, by wynegocjować dla siebie coś wartościowego, bo ich sytuacja może się już tylko pogorszyć” – powiedział ppłk. rez. Maciej Korowaj z Uniwersytetu w Białymstoku rozmowie z Biznes Alertem.

Odnosząc się do zakończonej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ekspert wskazał, że choć Rosja ostrożnie traktuje negocjacje z USA o zakończeniu wojny na Ukrainie, to z jeszcze większą wstrzemięźliwością podchodzi do rozmów z Europejczykami.

„Rosjanie pewnie mają nadzieję, że rozmowy z Europą nastąpią po uzgodnieniu najważniejszych kwestii z Ameryką” – wskazał Korowaj. Dodał, że Rosjanie wolą ustalić warunki z Amerykanami, a potem narzucić je Europejczykom, niż negocjować z wieloma krajami. Bo takie negocjacje z kilkoma państwami oznaczałyby większą liczbę interesów do uwzględnienia.

„W rosyjskim kręgu analitycznym panuje przekonanie, że w tej fazie nie ma sensu angażować Europejczyków w negocjacje” – ocenił Korowaj.

Ekspert podkreślił, że w Europie wciąż pokutuje przekonanie, że Rosja ma wiele możliwości szachowania Starego Kontynentu. Tymczasem tak naprawdę mierzy się ona z niedoborami na froncie i coraz trudniejszą sytuacją wewnętrzną.

Co dalej z NATO?

Ekspert zapytany, czy obecne napięcia w ramach partnerów NATO, którzy mają odmienne wizje co do procesu negocjacyjnego z Rosją, to początek erozji Sojuszu i jego podziału na mniejsze bloki, powiedział, że ta kwestia dzieli rosyjskich analityków.

„Z jednej strony są specjaliści, którzy twierdzą, że rozbicie NATO to realistyczny scenariusz, jednak ci bardziej wnikliwi, którzy w moim odczuciu patrzą na sprawy bezpieczeństwa trzeźwiej, ostrzegają przed taką perspektywą. A to dlatego, że osłabienie NATO może wreszcie zmusić Europę do zwiększenia własnego potencjału obronnego” – mówi Korowaj.

Wskazuje, że Rosja już dostrzega wzmocnienia militarne takich krajów jak Polska i zdaje sobie sprawę, że może to zmienić równowagę sił w Europie. A tak może się stać jeżeli Amerykanie zdecydują się powierzyć Europie kwestie obronności, a sami zredukują liczbę swych wojsk na Starym Kontynencie.

Czy w takiej sytuacji możliwe jest aby Moskwa przejęła kontrolę nad bezpieczeństwem w Europie?

„Wycofanie armii amerykańskiej, spowoduje wejście w to miejsce wojsk państw europejskich i to w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. To będzie nowym wyzwaniem dla Kremla” – powiedział analityk – „Osłabienie NATO niekoniecznie oznacza korzyść Rosji” – dodał ppłk Korowaj.

Czy możliwy jest atak na państwa bałtyckie?

– Atak na państwa bałtyckie przez Rosję jest możliwy w dłuższej perspektywie, ale pytanie czy Moskwa zdoła zbudować, a raczej odbudować wystarczający potencjał wojskowy. Do takiego ataku potrzeba o wiele większych sił niż te użyte 3 lata temu w ataku na Ukrainę – powiedział Maciej Korowaj.

Dodał, że taka operacja wiązałaby się z wyższym ryzykiem niepowodzenia, na co Kreml nie może sobie w najbliższym czasie pozwolić.