Gazprom może postawić ultimatum rublowe na rynku LNG i przy okazji wyciąć konkurencję Alert

Przedstawiciel rosyjskiego Gazpromu sugeruje, że jego firma może postawić ultimatum rublowe na kolejnym obszarze rynku gazu, tym razem LNG. To element ograniczania podaży na rynku europejskim, które winduje ceny do rekordów. Przy okazji ta firma może uderzyć w konkurencję z Novateku.

Jamał LNG. Fot. Novatek

Wiceprezes Gazpromu Kirył Polous cytowany przez Interfax sugeruje, że jego firma może domagać się płatności w rublach za dostawy LNG, tak jak zrobiła to już w przypadku dostaw gazociągowych w odpowiedzi na dekret prezydenta Władimira Putina w tej sprawie. Niektórzy klienci zapłacili w rublach, a ci, którzy tego nie zrobili zostali pozbawieni dostaw, jak Polska czy Finlandia. Jednakże również firmy płacące w rublach doświadczyły ograniczenia dostaw przez rzekome problemy gazociągu Nord Stream 1 do Niemiec doprowadzającego gaz na rynek Europy Zachodniej.

Polous przekonuje, że płatności w rublach za LNG z Rosji mogą zostać wprowadzone po kolejnym dekrecie Putina, który pozwala Gazpromowi przejąć projekt LNG na Sachalinie, o czym pisał już BiznesAlert.pl.

Gazprom oczekuje wdrożenia mechanizmu pozwalającego na koordynację eksportu gazu ziemnego i LNG – powiedział wiceszef koncernu Kirył Polous w czasie dyskusji w rosyjskiej Dumie. – Zaproponowaliśmy już tę inicjatywę, ale niestety do tej pory nie doszła do skutku. To kwestia koordynacji eksportu gazu rurociągowego i LNG. Naszym zdaniem w obecnych warunkach w związku z wprowadzeniem środków kontrsankcyjnych w zakresie specjalnej procedury wypełniania przez zagranicznych nabywców zobowiązań finansowych wobec rosyjskich dostawców gazu (płatność w rublach – przyp. red.), opracowanie i wdrożenie tego mechanizmu nabiera coraz większego znaczenia strategicznego dla kraju – powiedział Polous.

W jego opinii obecnie pojawiła się konkurencja walutowa pomiędzy Novatekiem i Gazpromem. Gaz dostarczany przez Novatek może być nabywany w dolarach i euro natomiast gaz od Gazpromu jedynie w rublach.

Polous zauważył również, że jedną z możliwych metod regulacji jest cło, stworzenie pewnych zachęt ekonomicznych do kierowania tego gazu nie w kierunku zachodnim, ale wschodnim. – Od początku produkcji LNG w regionach północnych ponad połowa gazu skroplonego została dostarczona do regionów, w których gaz z rurociągów podlega cłu, w przeciwieństwie do LNG – powiedział.

Kommiersant/Interfax/Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski

AKTUALIZACJA: 4 lipca 2022, godz. 17.00 – informacje Interfax