Rosja zmodyfikowała głowice irańskich dronów pod ataki na ukraińską energetykę

Według grupy Conflict Armament Research po przeanalizowaniu szczątków zestrzelonych dronów irańskiej produkcji Shahed-136 wynika, że Rosja zmodyfikowała głowice bojowe tych dronów, aby zmaksymalizować efekty zniszczenia ukraińskich obiektów energetycznych.

Głowica irańskiego drona Shahed-136 fot. CAR

Zgodnie z efektami badań stwierdzono, że głowice irańskich dronów zostały zmodyfikowane specjalnie po to, aby zmaksymalizować zniszczenia w atakowanych obiektach. Głowice zostały wzbogacone o dodatkowe metalowe elementy, które podczas wybuchu z dużą prędkością mają uszkadzać jak największy obszar. Dodatkowo, poza główną głowicą, znaleziono 18 mniejszych ładunków wybuchowych, które mają zwiększyć przestrzenne oddziaływanie wybuchu.

Początkowo wydawało się, że drony te są prymitywną bronią. Jednak po odkryciu budowy głowicy uznano, że są one szczególnie groźne dla atakowanych celów takich jak stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia, elektrownie czy ciepłownie.

In January 2023, a CAR field investigation team documented the warhead of an Iranian Shahed-131 single-use UAV. This is the first time that analysis of these warheads has been released in the public domain. https://t.co/oWwC5xGHb1 🧵 [1/8] pic.twitter.com/bPUDvmUs3c

