Rosja przeznaczy miliardy rubli na wodę dla Krymu Alert

Kanał Północno Krymski fot. Maxim Shemetov

Rosyjski rząd zatwierdził plan nieprzerwanych dostaw wody na Krymie w latach 2020-2024. Na ten cel zostanie przeznaczonych 48 mld rubli (620 mln dolarów).

Pieniądze na wodę dla Krymu

45,9 mld rubli ma pochodzić z budżetu federalnego, pozostała część z budżetu regionalnego. Nadzorcą projektów będzie ministerstwo rozwoju regionalnego. W ramach programu zostanie sfinansowanych 14 projektów, m.in. budowa nowych źródeł wody, oczyszczalni, prac poszukiwawczych oraz remont istniejącej instalacji wodociągowej.

W planach jest m.in zbudowanie instalacji odsalania wody morskiej oraz dodatkowych zbiorników na wodę. Naukowcy z Sewastopolskiego Uniwersytetu Państwowego i Instytutu Badawczego Rolnictwa Rosyjskiej Akademii Nauk podobno odkryli na półwyspie około 50 podziemnych strumieni, którymi każdego dnia do morza trafia ponad milion metrów sześc. słodkiej wody

Rząd szacuje, że regularne dostawy wody zostaną przywrócone do gospodarstw domowych do wiosny 2021 roku. Od sierpnia, domostwa mają ograniczony dostęp do wody (np. mogą korzystać z wody do czterech godzin na dobę).

Krzysztof Nieczypor rozmawiał z BiznesAlert.pl o wcześniejszych projektach dotyczących zapewnienia dostaw wody na Krym.

Vesti/Mariusz Marszałkowski