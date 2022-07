Rosja chce zbudować nowy gazociąg z Syberii przez Mongolię do Chin do końca dekady Alert

Chiny będą odbierać gaz z Rosji, który wcześniej był dedykowany Europie. Budowa gazociągu biegnącego z Syberii przez Mongolię, rozpocznie się w 2024 roku.

fot. Gazprom

„Siła Syberii 2”

Rosja planuje rozpocząć budowę gazociągu biegnącego z Syberii do Chin. Będzie on przebiegać przez Mongolię, a gaz, który popłynie w rurociągu, był wcześniej dostarczany Europie. Inwestycja ma być realizowana od 2024 roku.

Jak podaje premier Mongolii Oyun-Erdene Luvsannamsra, prace nad gazociągiem „Siła Syberii 2” zostaną prowadzone mimo wojny w Ukrainie.

Gazociąg ma mieć długość około trzech tysięcy kilometrów, a planowana przepustowość „Siły Syberii 2” to 50 miliardów metrów sześciennych. Gaz ma trafiać bezpośrednio do Chin. Mongolia zyska za to na opłatach tranzytowych jako państwo pośredniczące, ale istnieje możliwość, że zostanie również rynkiem zbytu dla Rosji.

