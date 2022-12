Rosja odpowiada na inicjatywę Niemiec: Nie będziemy się o nic prosić Alert

Rosja komentuje przemówienie kanclerza Niemiec. Podkreśla, że nie potrzebuje Berlina w przeszłości: „Ale Niemiec o nic nie będziemy prosić i najwyższy czas, aby niemieccy politycy zdali sobie z tego sprawę raz na zawsze”.

Federacja Rosyjska skomentowała wystąpienie niemieckiego kanclerza Olafa Schozla.

Polityk mówił między innymi o stosunkach z Moskwą podczas 70 rocznicy Wschodniego Komitetu Gospodarki Niemiec 12 grudnia 2022 roku.

W liście ministerstwa spraw zagranicznych Rosji czytamy, że „to nieprzemyślana polityka gabinetu Scholza doprowadziła do zerwania współpracy gospodarczej i energetycznej”. Ta, według Moskwy, miała zapewniać rozwój niemieckiego przemysłu. Rosyjska dyplomacja nawiązała również do śledztwa w sprawie uszkodzeń na rurociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Według ministerstwa „Berlin tchórzliwie uniknął śledztwa”. Kanclerzowi Niemiec zarzucono również politykę „zaciskania pasa” oraz poparcie dla Kijowa, co ma być antyrosyjskim działaniem.

