Rosja zmniejsza prognozy dotyczace wydobycia gazu Alert

Wydobycie gazu ziemnego w tym roku ulegnie zmniejszeniu o około 5 procent – powiedział Aleksandr Nowak, wicepremier odpowiedzialny za rosyjski sektor węglowodorowy.

Rosyjski wicepremier Aleksander Nowak. Źródło: Kancelaria Prezydenta Federacji Rosyjskiej

– Jeśli chodzi o gaz, w tym roku częściowo ograniczamy wydobycie o ok. 4-5 procent w stosunku do roku ubiegłego. Niemniej, jeśli w zeszłym roku mieliśmy 762 miliardy m. sześc. wydobycia, rekordowy poziom, to zmniejszenie wydobycia o 5 procent da poziom wydobycia na poziomie około 730 mld m sześc. rocznie – powiedział Nowak.

Gazprom zatrzymał eksport gazu do kilku europejskich firm energetycznych z Polski, Bułgarii, Niemiec Holandii czy Danii ze względu na odmowe płacenia za dostarczany gaz w rublach. Tylko w przypadku rynku polskiego, Gazprom utracił rynek, na który rok rocznie eksportował ponad 9 mld m sześc. gazu.

Dodatkowo, w ostatnich dniach zmniejszył się przesył gazu przez gazociąg Nord Stream ze względu na problemy techniczne spowodowane serwisem turbin niemieckiego Siemensa. Ze względu na reżim sankcyjny, Kanadyjczycy nie chcą zezwolić na opuszczenie kraju przez turbiny, które mają trafić do Rosji.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski