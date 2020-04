Koronawirus atakuje Novatek na Arktyce Alert

Yamal LNG. Fot. Novatek

206 pracowników firmy Novatek zostało zarażonych koronawirusem w fabryce przeznaczonej do budowy komponentów na potrzeby terminala Arctic LNG 2 – podał Interfax powołując się na lokalne służby ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych (MCzS).

Jest koronawirus, ale nie ma opóźnienia

Od wczoraj liczba zarażonych podwoiła się. MCzS zbudowało szpital polowy przeznaczony wyłącznie dla pracowników firmy konstruującej obiekt.

Centrum budowy dużych konstrukcji morskich budowane jest na półwyspie Kola w obwodzie Murmańskim. Dziennie pracuje tam od 9 do 11 tysięcy pracowników z Rosji, Białorusi i Turcji. Zakład ma składać się z trzech elementów. Części do budowy żelbetonowych konstrukcji w suchych dokach, części do budowy linii produkcyjnych i skraplających, oraz elementów rurociągów.

Nabrzeże do cumowania liczy 700 metrów i może przyjąć jednocześnie cztery jednostki.

Zakład ma działać na rzecz instalacji skroplonego gazu w Arktyce, należących do koncernu Novatek. Planowany termin oddania obiektu do użytku wyznaczony jest na koniec bieżącego roku. Według komunikatu spółki, nie ma potrzeby zawieszania budowy.

Interfax/RBK/ Mariusz Marszałkowski