Rosja twierdzi, że Liz Truss napisała do Stanów po sabotażu Nord Stream 2 „zrobione” Alert

Rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Rosji Maria Zacharowa żąda wyjaśnień od Wielkiej Brytanii w sprawie smsa ówczesnej premier Liz Truss do sekretarza stanu USA Anthonego Blinkena, do którego miała napisać tuż po sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 „zrobione” (it’s done – ang.).

Mateusz Morawiecki i Liz Truss. Źródło: Twitter

Zacharowa uznała, że Europa straciła dostęp do 110 mld m sześc. łącznej przepustowości tych gazociągów z Rosji do Niemiec, które zostały przedziurawione wskutek wybuchów nieznanego pochodzenia. Rosjanie oskarżyli o to „Anglosasów”, a ich resort obrony ocenił, że dane wywiadowcze potwierdzają udział Brytyjczyków w sabotażu.

– Szczerze mówiąc nie obchodzi mnie kto pozyskał tę informację ani jak. Jestem ciekawa odpowiedzi Londynu na takie pytanie: czy premier Liz Truss z Wielkiej Brytanii wysłała wiadomość do sekretarza stanu USA Antonego Blinkena natychmiast po tym jak gazociąg Nord Stream został wysadzony z treścią: zrobione – napisała Zacharowa na Telegram.

Wcześniej aktywista internetowy Kim Dotcom miał według mediów internetowy ujawnić te wiadomość, która rzekomo wycieka ze zhackowanego telefonu Truss.

Po sabotażu Nord Stream 1 i 2 doszło do licznych incydentów z udziałem infrastruktury strategicznej NATO, w tym terminwlu odbiorczego Baltic Pipe w Nybro i wycieku Ropociągu Przyjaźń.



Telegram/Wojciech Jakóbik