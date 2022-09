Rosyjskie zagłębie węglowe zatrzymuje inwestycje Alert

W regionie Kemerowo w Rosji została zatrzymana realizacja dużych projektów inwestycyjnych. Powodem są zapełnione magazyny węgla i brak możliwości jego wydajnego eksportu. Wschodnie połączenia kolejowe wiodące do Chin zmagają się obecnie ze wzmożonym ruchem, co utrudnia wywóz surowca.



Region Kemerowo ogranicza inwestycje

W regionie Kemerowo realizacja dużych projektów inwestycyjnych w zakresie wydobycia węgla została czasowo wstrzymana ze względu na ograniczenia infrastrukturalne w jego eksporcie przez wschodnie pasmo Kolei Rosyjskich. W regionie działa ponad 150 przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych, zatrudniających ponad 91 000 osób. Jednocześnie część z nich ogranicza produkcję surowca, a kilka kopalń ją wstrzymało. Magazyny węgla w regionie są zapełnione w ponad 70 procentach, a na wysyłkę czeka 17,4 mln ton czarnego złota. Łączny spadek wydobycia surowca w regionie do końca 2022 roku wyniesie około 15 procent. Według gubernatora regionu Kemerowo Siergieja Cywilowa, nie można prowadzić poważnych inwestycji, skoro nawet to, co jest obecnie budowane, nie ma możliwości eksportu.

Przyczyną jest tłok na trasach kolejowych

Sytuacja ta związana jest z dużym obciążeniem wschodniego pasma Kolei Rosyjskich, które pracuje obecnie na granicy przepustowości. Prezydent Rosji Władymir Putin przyznał podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego, że wcześniejsza decyzja o nierozbudowywaniu Kolei Bajkalsko-Amurskich (BAM) i Transsyberyjskich była błędna ze względu na niedoszacowane wolumeny przewozów, przede wszystkim węgla, na kierunek wschodni. Wzmożony eksport surowców energetycznych z Rosji na Daleki Wschód jest konsekwencją europejskich sankcji. Moskwa musi radzić sobie z nadwyżkami, gdy w międzyczasie poszukuje nowych rynków zbytu.

Neftgaz/Szymon Borowski