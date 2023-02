Dwa wybuchy tej samej magistrali gazowej w Rosji w jeden dzień (WIDEO)

Wieczorem 13 lutego doszło do rozhermetyzowania i wybuchu jednej z nitek gazociągu wysokiego ciśnienia w obwodzie jarosławskim w Rosji. To kolejny wybuch na tej samej magistrali w ciągu jednego dnia.

Wybuch gazociągu w Obwodzie Jarosławskim fot. Shot

Do wybuchu doszło po godzinie 21 czasu miejscowego na jednej z nitek gazociągu Uchta-Torżok-3 w miejscu przechodzenia gazociągu pod rzeką Wołgą. Gazprom Transgaz Uchta, spółka odpowiedzialna za zarządzanie magistralą poinformowała, że do wybuchu doszło na linii zapasowej, a sam przepływ gazu przebiega bez zakłóceń na pozostałych nitkach.

Słup ognia według naocznych świadków był widoczny z odległości 10 km. Na miejsce udały się zastępy straży pożarnej.

– W tej chwili pożar został powstrzymany. Dopływ gazu został odcięty. Nie ma zagrożenia dla ludności. Gazociąg ma charakter tranzytowy, co oznacza, że ​​sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na dostawy gazu do regionu – poinformował gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew.

Tego samego dnia nad ranem doszło do wybuchu i pożaru gazociągu Uchta-Torżok- 1 w obwodzie wołogodzkim. Tam również musiano zadysponować siły straży pożarnej do gaszenia pożaru. Nikt nie zginął i nie został ranny.

Magistrala Ucha Torżok składa się z trzech gazociągów, każdy o przepustowości 45 mld m sześc. gazu rocznie. Średnica rur przekracza 1400 mm. Gazociągi tej linii są przeznaczone do transportu gazu z półwyspu Jamalskiego i Syberii Zachodniej w kierunku zachodnich regionów Rosji oraz zapewniania potrzeb eksportowych m.in. gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

W ob. Jarosławskim doszło do rozszczelnienia i wybuchu gazociągu wysokiego ciśnienia będącego częścią magistrali Uchta-Torżok-3. Na początku lutego doszło do wybuchu na gazociągu Uchta-Torżok-1 w ob. Wołogodzkim. Gazprom Transgaz Uchta dziś ogłosił, że przygotowuje się do remontu pic.twitter.com/oajKBDh6KM

— Mariusz Marszałkowski (@MJMarszalkowski) February 13, 2023