Rosjanie chcą odbudować wydobycie ropy po zakończeniu porozumienia naftowego Alert

Rosjanie zamierzają stworzyć grupę spółek specjalnego przeznaczenia, które utrzymają poziom odwiertów niezbędny do odbudowy wydobycia po zakończeniu porozumienia naftowego OPEC+.

Te spółki składające się w 98 procentach z akcji firm wydobywczych i 2 procentach z akcji instytucji finansowych mają zorganizować finansowanie banków komercyjnych i prowadzić odwierty, które nie będą potem oddawane do pracy komercyjnej w celu wypełnienia zapisów porozumienia naftowego o ograniczeniu wydobycia w krajach OPEC+, w tym Rosji. W ten sposób Rosjanie będą mogli szybko wznowić wydobycie po zakończeniu układu i odbudowie zapotrzebowania na świecie. To spadło przez koronawirusa o ponad 100 mln baryłek dziennie do 70—80 mln baryłek globalnie.

Porozumienie naftowe OPEC+ obowiązuje do kwietnia 2022 roku. Rosja obniżyła w jego ramach wydobycie ropy o 2,5 mln baryłek dziennie do sierpnia 2020 roku. Zabezpieczenie nowych odwiertów, które nie będą dopuszczone do pracy komercyjnej, ma być sposobem na ocalenie miejsc pracy w sektorze wydobywczym szacowanych na około 150 tysięcy w 2019 roku. Rozwiązanie ma wejść w życie jeszcze w 2020 roku.

Ponadto Kreml ma dokonać odliczenia podatku od wydobycia producentom z produkcją ponad miliona ton ropy w 2019 roku.

Wiedomosti/Wojciech Jakóbik