Rosja rozważa cięcia wydobycia w obliczu ceny maksymalnej ropy Alert

Prezydent Rosji Władimir Putin przekazał, że rząd rozważa ograniczenie wydobycia ropy w ramach odpowiedzi na ustanowienie ceny maksymalnej rosyjskiego surowca.

Prezydent Rosji Władimir Putin fot. kremlin.ru

– Jeśli chodzi o naszą reakcję, to już powiedziałem, że po prostu nie będziemy sprzedawać do tych krajów, które podejmują takie decyzje. Zastanowimy się nad możliwością ograniczenia wydobycia. Mamy porozumienie z OPEC+ w sprawie celu wydobycia. Pomyślimy o tym dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba. Teraz mam na myśli Rosję” – powiedział szef państwa na konferencji prasowej po szczycie EUG (cytat TASS). Powiedział on, że odpowiedź na wprowadzenie pułapu cen ropy zostanie opublikowana w dekrecie w najbliższych dniach.

4 grudnia OPEC+ postanowiło nie ograniczać produkcji surowców w odpowiedzi na cenę maksymalną. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że decyzja Rosji o ograniczeniu cen ropy jest bliska.

Kraje G7 i Unia Europejska wprowadziły cenę maksymalną rosyjskiej ropy 5 grudnia. Do porozumienia przystąpiła również Norwegia. Limity ustalono na 60 dolarów za baryłkę.

Kommersant/Michał Perzyński