Rosjanie i Chińczycy przejęli gigantyczne złoże gazu w Iranie Alert

Złoża gazu ziemnego w Iranie

W zeszłym tygodniu zostało podpisane porozumienie dotyczące zagospodarowania jednego z największych złóż gazowych zlokalizowanych w Iranie. Złoże Chalus ma zawierać co najmniej siedem bilionów m sześc. gazu.

Wielkość złoża zapewniałaby około 20 procent rocznej konsumpcji gazu w Europie przez kilkanaście lat. Dla zobrazowania skali odkrycia, zasoby gazu Rosji, państwa z największymi zasobami błękitnego paliwa, szacowane są na około 40 bln m sześc. Rosjanie, poprzez konsorcjum firm na czele z Gazpromem i Transnieftem, mają mieć 40 procent udziałów w polu, Chińczycy poprzez CNPC i CNOOC mają mieć 28 procent a irański KEPCO 25 procent. Gazprom będzie zarządzał polem, Transnieft ma być odpowiedzialny za transport surowca. Chińskie CNPC ma odpowiadać za finansowanie projektu a CNOOC za część inżynieryjną i procesową.

Taki udział rosyjskich i chińskich firm praktycznie uniemożliwia potencjalny eksport gazu do Europy. Rosji daje to przewagę nad konkurencją a Chinom dostęp do surowca.

Umowa irańsko-rosyjsko-chińska została podpisana na 20 lat. W tym czasie Rosjanie planują, że zarobią ponad pięć miliardów dolarów.

Oilcapital/Mariusz Marszałkowski