KGHM: Rośnie sprzedaż miedzi

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w kwietniu br. wyniosła 51,7 tys. ton i była wyższa o 8 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 58,6 tys. ton wobec 47,7 tys. ton rok wcześniej – poinformował KGHM w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników.

„Produkcja miedzi płatnej w kwietniu 2019 r. wyniosła 58,6 tys. t. Wzrost w stosunku do kwietnia 2018 r. o 23 proc. dotyczył produkcji krajowej oraz Sierra Gorda. Nieznaczny spadek zanotowany w KGHM International wynikał przede wszystkim z niższej produkcji w kopalni Robinson na skutek zmniejszenia zawartości miedzi w eksploatowanej rudzie” – napisano w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 51,7 tys. ton i była wyższa o 8 proc. niż przed rokiem. Głównym powodem była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź oraz Sierra Gorda, co skompensowało nieco niższe wyniki KGHM International.

Spółka podała, że produkcja srebra płatnego przez grupę KGHM w kwietniu wyniosła 127,9 ton, czyli wzrosła o 46 proc. rok do roku. Sprzedaż srebra wzrosła o 2 proc. do 100,2 ton.

Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM wyniosła 19,9 tys. uncji, czyli wzrosła rok do roku o 31 proc. Sprzedaż TPM wyniosła 15,3 tys. uncji i była wyższa rdr o 66 proc. niż rok wcześniej.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów wobec 1 mln funtów rok wcześniej. Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była mniejsza o 27 proc. w porównaniu do kwietnia 2018 roku.

Produkcja miedzi elektrolitycznej w spółce KGHM Polska Miedź wyniosła 47,9 tys. ton wobec 37,1 tys. ton rok wcześniej, w tym produkcja ze wsadów własnych wzrosła do 34,7 tys. ton z 28,3 tys. ton. Wydobycie miedzi w koncentracie KGHM Polska Miedź wzrosło natomiast do 33,8 tys. ton z 33 tys. ton. Sprzedaż miedzi wzrosła do 42,4 tys. ton z 38,1 tys. ton.

W KGHM International produkcja miedzi płatnej spadła w kwietniu do 6,3 tys. ton z 6,9 tys. ton, a sprzedaż metalu spadła do 4 tys. ton z 7,9 tys. ton.

W chilijskiej kopalni Sierra Gorda (dane dla 55 proc. udziałów KGHM) produkcja miedzi płatnej wyniosła 4,4 tys. ton (3,7 tys. ton w kwietniu 2018 r.). Sprzedaż miedzi wzrosła o 171 proc. do 5,3 tys. ton.

„W okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 r. Spadek produkcji molibdenu wynika z planowanej sekwencji wydobycia w Sierra Gorda (eksploatacja obszarów o niższej zawartości Mo). Produkcja miedzi, srebra, TPM oraz molibdenu w okresie czterech miesięcy 2019 r. kształtowała się powyżej wielkości przyjętych w budżecie na ten okres” – napisano w komunikacie.

Polska Agencja Prasowa