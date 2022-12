Rosnieft traci miliardy euro i straszy Niemców derusyfikacją Schwedt z Polakami w tle Alert

Rosyjski koncern Rosnieft posiada w Niemczech znaczące udziały w miejscowych rafineriach, które przejął w 2010 roku od Wenezueli. W przypadku rafinerii w Schwedt chodzi o pakiet większościowy wynoszący 54 procent. Rafineria Schwedt może zostać zderusyfikowana, a Polacy z PKN Orlen mogą objąć w niej udziały. Rozstrzygnięcie ma nastąpić na dniach.

Prezes Rosnieft Igor Sieczin fot.Kremlin.ru

Ogólnie rzecz biorąc, rosyjski koncern publikując swoje wyniki z pierwszych trzech kwartałów 2022, może się pochwalić rekordowymi zyskami rzędu 30 miliardów euro.

Szef koncernu Igor Sieczin ubolewał, że Rosnieft w tym roku w Niemczech stracił prawie dwa miliardy euro. Koncern mówi, że odnotował stratę zysków rzędu około 850 mln euro i zmniejszenie aktywów o około miliard euro.

Zdaniem Sieczina powodem są „bezprawne sankcje” oraz „przekazanie niemieckich aktywów spółki pod zewnętrzną administrację niemieckiej Federalnej Agencji Sieci (Bundesnetzagentur – przyp. red.)”. To ruchy wykonane w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainie z lutego 2022 roku. – Rosnieft najwyraźniej już oblicza odebranie kontroli nad swoim biznesem i aktywami w Niemczech jako całkowitą stratę. W rzeczywistości jednak Rosneft Deutschland i inna spółka zależna, nadal należą do Rosnieft Moskwa, a zyski nadal płyną do spółki w Niemczech – podaje regionalna gazeta Märkische Oderzeitung.

Od września udziały niemieckich spółek Rosnieftu są pod kontrolą Agencji ds. Sieci. Nie ma to wpływu na dochody tych spółek, bo zyski są przelewane na ich konta w Niemczech. Ich transfer do Rosji jest jednak uniemożliwiony. Ten stan jest tymczasowy i może się zakończyć w marcu lub zostać przedłużony o kolejne pół roku.

W tle toczy się pozew Rosnieftu przeciwko niemieckiemu państwu, które przekazało spółki należące do Rosnieftu w Niemczech pod zarząd Agencji ds. Sieci. Rosjanie nazywają to quasi-wywłaszczeniem i podbijają dodatkowo stawkę doliczając sobie prawie 2 miliardy euro strat. Rząd w Berlinie rozmawia według informacji BiznesAlert.pl o zastąpieniu Rosnieftu przez PKN Orlen. Rafineria Schwedt odebrała już testową dostawę ropy przez polski naftoport w Gdańsku. Ta współpraca mogłaby się rozwijać, ale Polacy stawiają jako warunek derusyfikację.

Ministerstwo gospodarki i klimatu Niemiec poinformowało po kolejnej serii rozmów z Polakami z czwartku, ósmego grudnia, że były one „dobre”, a rozstrzygnięcie w sprawie Rafinerii Schwedt ma zostać zakomunikowane do końca przyszłego tygodnia.

MOZ/Aleksandra Fedorska/Wojciech Jakóbik