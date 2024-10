Rosja dzięki Azji zwiększyła eksport ropy, ale spadła jej rafinacja

W przeciągu czterech tygodni, do 20 października, wzrósł eksport rosyjskiej ropy, którego głównym odbiorcą jest rynek azjatycki. Jednocześnie w październiku Kreml doświadczył większego o ponad 60 procent spadku zdolności rafineryjnych.

Oil Price, powołując się na Bloomberg, zauważył wzrost eksportu rosyjskiej ropy drogą morską. W przeciągu czterech tygodni, do 20 października, Kreml średnio eksportował 3,47 miliona baryłek ropy naftowej dziennie. Oznacza to wzrost o 140 tysięcy porównując z eksportem do 13 października. Jednocześnie jest to największa czterotygodniowa średnia od końca czerwca.

Wynika on z większego wolumenu kierowanego na rynek azjatycki. To tam trafia prawie 95 procent eksportowanej rosyjskiej ropy. Obecnie dostawy w tym kierunku są najwyższe od ponad pięciu miesięcy.

Rosyjska rafinacja ropy spada

Według przytoczonych przez portal danych Bloomberga i Reutersa spada rosyjska rafinacja ropy. Zmierza ku najniższemu poziomowi od maja 2022 roku. Według szacunków Rosja zwiększyła zdolności rafineryjne, które mają być niewykorzystane o 67 procent, w stosunku do pierwotnego planu, wynikającego z planowanych prac konserwacyjnych. Prognozy wskazują, że Rosja spodziewa się wyłączenia czterech milionów ton metrycznych mocy rafineryjnych w październiku. Oil Price zauważa, że jest to mniej niż we wrześniu (4,5 miliona ton), jednak i tak jest to więcej niż planowane.

Wartość rosyjskiej ropy

Wraz ze wzrostem wolumenu eksportu wzrosła wartość brutto rosyjskich dostaw. W przeciągu czterotygodniowego okresu do 20 października wyniosła 1,59 miliardów dolarów tygodniowo, w przypadku poprzedniego czterotygodniowego okresu było to 1,52 miliardów dolarów.

Oil Price / Marcin Karwowski