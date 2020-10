Jutro ruszają kolejne rozmowy z górnikami na Śląsku Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

– Rola ministerstwa aktywów państwowych ogranicza się do transformacji spółek energetycznych, a nie do kwestii ministerstwa klimatu, co dotyczy tego jak będzie zmieniać się polska energetyka w odniesieniu do planu PEP 2040. Polskie spółki są w stanie to zrobić – powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podczas kongresu DISE 2020. Jutro mają ruszyć rozmowy z górnikami na Śląsku.

Strona społeczna i porozumienie

– Nasza umowa z górnikami zawarta we wrześniu, uwzględnia stronę społeczną, co może mieć wpływ na ostateczne porozumienie. Chodzi o najważniejsze elementy porozumienia z punktu widzenia społecznego, geologicznego i ekonomicznego – powiedział wiceminister Soboń.

Dodał, że jutro rozpoczną się prace zespołów górniczych na Śląsku, ale także na Lubelszczyźnie w Bogdance. Wiceminister został zapytany o notyfikację porozumienia z górnikami w UE. Wyraził nadzieję, że Komisja uzna fakt, iż to porozumienie uwzględnia ustalenia strony społecznej.

Bartłomiej Sawicki