Ruszyły rozmowy o umowie społecznej dla górnictwa

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach we wtorek w południe rozpoczęły się kolejne rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu i szefami górniczych spółek na temat umowy społecznej, która określi szczegółowe zasady transformacji sektora węgla kamiennego.

Szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek ocenił przed spotkaniem, że będzie ono miało charakter przede wszystkim informacyjny. – Liczymy, że panowie ministrowie poinformują nas, jaki jest etap umowy społecznej i co ewentualnie zostało już omówione w Unii Europejskiej. Nie będziemy dzisiaj niczego negocjować; czekamy na to, co przedstawi rząd – powiedział związkowiec. Dodał, że strona społeczna oczekuje we wtorek przedstawienia „zrębów umowy społecznej, która miałaby iść do UE, by załatwić subsydiowanie dla węgla kamiennego – energetycznego w Polsce”.

Przewodniczący wtorkowym rozmowom wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przed rozpoczęciem spotkania nie rozmawiał z dziennikarzami. Briefing z jego udziałem planowany jest po zakończeniu rozmów, we wtorek po południu. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys, podczas spotkania przedstawiane są m.in. efekty prac zespołów roboczych, które w ostatnich tygodniach pracowały w spółkach węglowych. Ich rekomendacje mają być brane pod uwagę przy tworzeniu umowy społecznej.

Zgodnie z agendą wtorkowego spotkania, resort aktywów państwowych ma także przedstawić stronie społecznej m.in. proponowany mechanizm finansowania górniczych spółek w okresie transformacji oraz założenia funkcjonowania funduszu inwestycyjnego dla kopalń, o którym mowa była we wrześniowym porozumieniu ze stroną społeczną.

W pierwszej części spotkania, które we wtorek po południu nadal trwało, uczestniczył m.in. minister klimatu Michał Kurtyka, który przedstawił stronie społecznej informację o uwarunkowaniach dotyczących zwiększenia unijnego celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55 proc. do 2030 roku, w skali całej UE. W czasie trwania rozmów resort aktywów państwowych przedstawił dziennikarzom informację na temat dotychczasowych prac, podjętych po podpisaniu wrześniowego porozumienia w sprawie transformacji górnictwa, oraz zadań, które będą podjęte po 15 grudnia – wśród nich jest m.in. przedstawienie uzgodnionego prognozowanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz koordynacja transformacji energetyki węglowej i kopalń.

W kolejnych tygodniach ma także nastąpić wstępna weryfikacja biznesplanów górniczych spółek przez doradcę technicznego (ma nim być Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) i doradcę finansowego. Powstaną także finalne programy operacyjne kopalń oraz ustalone zostaną szczegółowe zasady udzielania dopłat. Ostatni etap prac to prenotyfikacja oraz notyfikacja wypracowanego programu w Komisji Europejskiej.

