Rozpoczęło się spotkanie w Ramstein. Będzie przełom wsparcia Ukrainy? Alert

W amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli 50 państw wspierających Ukrainę broniącą się przed Rosją. Spotkanie to może być przełomowe w zakresie deklaracji nowego wparcia.

– Nie możemy teraz zwalniać ze wsparciem. To kluczowy moment. Ukraińcy na nas patrzą i liczą. Patrzy na nas również Kreml. Patrzy na nas historia – mówił przed spotkaniem sekretarz obrony USA Lloyd Austin. – Polska jest liderem w dostarczaniu pojazdów opancerzonych Ukrainie, szkoleniu ukraińskich sił zbrojnych oraz udzielaniu schronienia ukraińskim uchodźcom – powiedział Austin.

Kwestią sporną wśród uczestników spotkania są dostawy czołgów podstawowych. Koalicja na czele z Polską, Finlandią i Danią optuje za dostawą m.in. niemieckich Leopardów, podczas gdy Niemcy są sceptyczne.

Amerykanie nie zdecydowali o przekazaniu czołgów Abrams, tłumacząc się wyzwaniami logistycznymi. Niemcy obawiają się natomiast, że przekazanie czołgów spowoduje wzrost agresji ze strony Rosji.

Nowe pakiety wsparcia wojskowego ogłosiła już Wielka Brytania, która zadeklarowała przekazanie m.in. 10 czołgów Challenger, Kanada, która przekaże 200 pojazdów MRAP Senator, a także Szwecja, która zadeklarowała, że przekaże pojazdy opancerzone CV-90 oraz zestawy artyleryjskie Archer. Decyzję o przekazaniu 19 zestawów artyleryjskich Caesar podjęła również Dania. Ogłoszenie nowego, wartego 2,5 mld dolarów pakietu wsparcia ogłosiły również Stany Zjednoczone. W ptopozycji Amerykanów znalazły się m.in dodatkowe BWP Bradley, kołowe transportery opancerzone Stryker oraz amunicja i systemy artyleryjskie.

Polska wcześniej zadeklarowała dostawę 14 czołgów Leopard, w ramach szerszej koalicji państw. Zgodę na przekazanie Leopardów muszą jednak wyrazić Niemcy.

Za udzielone wsparcie podziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński. – Jestem wdzięczny za naszą jedność, za ten dialog i format współpracy. Rezultaty widzimy na polu bitwy – powiedział ukraiński przywódca. – To wszystko co zrobiliśmy jest naprawdę wspaniałe, ale setki “dziękuję” to nie są setki czołgów – stwierdził.

Twitter/CNN/Mariusz Marszałkowski