Nowe rozporządzenie rządu ma nie dopuścić do blackoutu jak w 2015 roku Alert

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Ma on na celu ograniczyć skutki ewentualnych przerw dostaw energii elektrycznej oraz ciepła. Do takich sytuacji doszło w sierpniu 2015 roku. Wówczas został wprowadzony tzw. 20. stopień zasilania i doszło przerw dostaw energii do tysięcy polskich przedsiębiorstw.



Założenia projektu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, za przygotowanie którego odpowiedzialny wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, realizuje upoważnienie wynikające z ustawy-Prawo energetyczne. – W rozporządzeniu wykorzystano doświadczenia ostatnich lat i dostosowano regulacje dotyczące wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła do zmieniających się realiów gospodarczych oraz technologicznych – czytamy w założeniach do projektu.

Cel

Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z z 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. – Zastosowanie przepisów rozporządzenia z 2007 roku. w sierpniu 2015 roku. wykazało ich niedoskonałości, pokazało konieczność ich zmian celem poprawy tak bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również mechanizmów regulujących kwestię ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców oraz wskazało na niedostosowanie tych przepisów do warunków, potrzeb i możliwości komunikacji z odbiorcami – czytamy w uzasadnieniu. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2020 roku.

Krytyczny sierpień 2015

Przypomnijmy, że w sierpniu 2015 roku, w efekcie fali upałów, remontu bloków energetycznych i niskiego stanu wód w rzekach potrzebnych do chłodzenia bloków energetycznych starszych elektrowni pozbawionych chłodni kominowych doszło do problemów z zapewnieniem energii elektrycznej dla odbiorców. Na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych rząd wprowadził tzw. 20. stopień zasilania, czyli ograniczenia w poborze mocy dla przedsiębiorców. Pozwoliło to na przetrwanie energetyce przez sierpniowe dni, ale z drugiej strony przyniosła straty gospodarce, która musiała ograniczyć produkcję.

Bartłomiej Sawicki