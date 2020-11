Rumunia: PGNiG wycofał się z wyścigu o złoże Neptun na Morzu Czarnym Alert

Rząd rumuński rozważa zakup 50 procent udziałów w złoży gazowym Neptun na Morzu Czarnym przez państwowego producenta gazu ziemnego Romgaz. Minister gospodarki i energii Virgil Popescu zdradził także, że PGNiG było zainteresowane tym złożem.



PGNiG miało zrezygnować

Obecnie 50 procent tych udziałów należy do amerykańskiej firmy ExxonMobil, a drugą połowę należy do firmy OMV Petrom, należącej do austriackiej firmy OMV. Minister Popescu powiedział, że polski koncern PGNiG, które wcześniej było zainteresowane dołączeniem do OMV Petrom i Romgaz, zrezygnowało z tego pomysłu, nie wyjaśniając decyzji. W związku z tym rząd rozważa przejęcie całego pakietu 50 procent udziałów za pośrednictwem spółki Romgaz. Ta zaś wcześniej rozważała 20 procent.

W odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl, PGNiG podkreśliło, że spółka stale monitoruje rynki zagraniczne pod kątem możliwości przejęcia interesujących aktywów poszukiwawczych i wydobywczych. – Pojawiające się oferty są analizowane pod kątem warunków akwizycji, potencjału produkcyjnego aktywów i ich dopasowania do portfolio spółki. Nie ujawniamy jednak szczegółów tego procesu i nie wypowiadamy się na temat konkretnych aktywów – czytamy w odpowiedzi na pytania odnośnie złoża Neptun.

Amerykanie rezygnują

ExxonMobil ogłosił w listopadzie ubiegłego roku zamiar sprzedaży swoich udziałów w projekcie „Neptun Deep”, który kryje największe zasoby gazu w rumuńskiej części Morza Czarnego; znajduje się tam od 40 do 80 mld m sześc. Pozostałe 50 procent udziałów w projekcie posiada rumuński OMV Petrom, część austriackiej grupy OMV. Obaj operatorzy zainwestowali blisko 1,5 miliarda dolarów w badanie złoża, ale odroczyli decyzję o jego komercyjnym wykorzystaniu z powodu nowej ustawy morskiej przyjętej pod koniec 2018 roku. Na początku 2019 roku premier Ludovic Orban powiedział, że konsorcjum składające się z rumuńskiego koncernu Romgaz, spółka naftowo-gazowa OMV Petrom oraz inna spółka, złożyły ofertę na udział ExxonMobil w projekcie na Morzu Czarnym. Podkreślił wówczas, że Rumunia chce silnego partnera w tym projekcie, ze swoich obszarów partnerstwa z UE i NATO.

serbia.energy.eu/Bartłomiej Sawicki