Miękka rura Putina, czyli bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej. Spięcie

Miękka rura Putina, czyli bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej.

Otwarto Baltic Pipe, a Nord Stream 1 i Nord Stream 2 najprawdopodobniej stały się celem sabotażu. Jest to idealny pretekst do rozmowy o bezpieczeństwie infrastruktury energetycznej. W tym odcinku Spięcia rozmawiają Wojciech Jakóbik oraz Jędrzej Stachura.

Wiele w mediach spekulacji o tym kto jest autorem sabotażu. Niektórzy za winnego uważają USA, inni jednak wskazują na Rosję. Czemu Ameryce miałoby zależeć na destrukcji NS1, a Rosji na zniszczeniu własnych rur?

– Trolle rosyjskie mówią że Biden przed atakiem Rosji na Ukrainę przekonywał, że zatrzyma Nord Stream 2. Nie chciał mówić jak, ale mówił, że to zrobi. Z pomocą bohaterów różnych teorii spiskowych: reptilian, gangu z Wall Street, mógł doprowadzić do NS 1 i NS 2. Tylko, że… prezydent mówił tylko o NS 2. Pierwszy Nord Stream nie został objęty amerykańskimi sankcjami, ponieważ obejmowałyby Europejczyków. Ten argument oraz bogata historia rosyjskiego terroryzmu energetycznego sugeruje, że mogli być to Rosjanie – tłumaczy Wojciech Jakóbik.

