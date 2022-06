Ruskie trolle atakują. Spięcie Bezpieczeństwo

W najnowszym wydaniu cotygodniowego podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Michał Perzyński i Jędrzej Stachura rozmawiają o problemie dezinformacji w cyberprzestrzeni w związku z wojną rosyjsko-ukraińską.

– Ruski troll to pojęcie obraźliwe, oznacza ona osobę, która w internecie powiela propagandę rosyjską, w tym przypadku w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę – tłumaczył Jędrzej Stachura. – Niekoniecznie są to osoby pochodzenia rosyjskiego, ważne, że wpisują się w punkt widzenia Kremla. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy Twittera przejmuje Elon Musk, za czym pójdą nowe zasady dotyczące walki z dezinformacją – dodał.

– W czasach postprawdy ciężko odróżnić wojnę informacyjną od dezinformacyjnej. Warto też pamiętać, że o ile w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem Węgier, zdecydowanie lepiej przebija się narracja ukraińska; tymczasem we Francji, Niemczech i Włoszech, czy innych częściach świata, Rosjanie mają na tym froncie inicjatywę – mówił Michał Perzyński.

