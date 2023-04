Rząd czeka z decyzją zasadniczą o atomie na opinię służb. Będzie aktualizacja programu Alert

Decyzja zasadnicza w sprawie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu czeka na opinię Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będzie też aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Elektrownia Vogtle od Westinghouse. Fot. Wikimedia Commons.

– PPEJ rzeczywiście wymaga aktualizacji – przyznała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Wskazaliśmy w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) potencjał małych reaktorów jądrowych i uwzględniliśmy w 2030 roku pierwsze moce. Konsekwencją będzie aktualizacja PPEJ.

– Nie wyobrażam sobie, aby każdorazowo po pojawieniu się nowych pomysłów na moce, następowała aktualizacja, bo to tak dynamiczne technologie, że musielibyśmy to robić co pół roku. Ważna jest specustawa jądrowa przyspieszająca realizację wszystkich inwestycji jądrowych w Polsce zarówno rządowych, jak i prywatnych niezależnie od wybranej przez inwestora technologii – w przypadku budowy atomu na Pomorzu nawet o 18 miesięcy, a teraz ułatwienia w inwestycjach, jeszcze bardziej przyspieszające tempo. To są kluczowe kwestie. Program PEJ będzie aktualizowany, a tak aby zapewnić jego spójność z PEP2040 – tłumaczy Anna Moskwa. – Decyzja zasadnicza daje nam możliwość wstępnej oceny projektu pod kątem celów polityki państwa jak również inwestora, i źródła finansowania. Wniosek o decyzję zasadniczą będzie podlegał opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Program jądrowy nie może być aktualizowany ogłoszeniu każdej nowej inicjatywy sektora prywatnego dotyczącej energetyki jądrowej. Obecnie PPEJ obejmuje program budowy przez spółkę Skarbu Państwa dwóch elektrowni jądrowych oraz związanych z nim zadań rządu umożliwiających realizację tego programu.

Co zatem dalej? – Wnioski wpłynęły. Ten związany z atomem na Pomorzu jest pierwszy. Wystąpimy o opinię ABW. Nie chcę podawać terminów, ponieważ jest jeszcze wiele do sprawdzenia. Traktujemy ten projekt priorytetowo. Po drodze mamy umowę z wykonawcą, która ma być zawarta do wakacji 2023 roku i tę deklarację podtrzymujemy – zapewniła minister Moskwa. – Jesteśmy w trakcie konsultacji transgranicznych. Ta część idzie nam dobrze, ponieważ zakończyliśmy rozmowy w tej sprawie z Niemcami. Jest tylko kwestia podpisania protokołu, ale podniesione kwestie zostały wyjaśnione i zasadniczych uwag podczas spotkania nie było. Przed nami rozmowy z Austriakami i zakończenie konsultacji. Następnie wydanie decyzji środowiskowej.

PPEJ zakłada pierwszy reaktor w 2033 roku i 6-9 GW w 2043 roku. BiznesAlert.pl ustalił, że aktualizacja strategii energetycznej (PEP2040) zakłada 300 MW energetyki jądrowej w 2030 roku i 7,8 GW w 2040 roku.

Wojciech Jakóbik