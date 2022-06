Rząd przedstawi pakiet pomocy w odpowiedzi na wysokie ceny węgla Alert

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda poinformował podczas OSE 2022 w Gdańsku, że jutro zostanie ogłoszony pakiet pomocy dla odbiorców indywidualnych, którzy odczuwają wysokie ceny węgla spalanego w piecach gospodarstw domowych.

Węgiel. Fot. Flickr

– Pewnym wyzwaniem są zasady, którymi kierują się spółki. One działają zgodnie z kodeksem handlowym, muszą opierać swe działania o konkretne wyniki finansowe. Z jednej strony mamy systemowe instrumenty wsparcia obywateli, z drugiej strony mamy problemy spółek skarbu państwa. Mamy bardzo skomplikowaną sytuację na rynku energii. My jako ministerstwo musimy balansować – powiedział wiceminister.

Karol Rabenda zapowiedział, że jutro zostanie ogłoszony pakiet pomocy dla odbiorców indywidualnych, którzy cierpią przez wysokie ceny węgla spalanego w piecach gospodarstw domowych. – My staramy się wpływać na spółki, aby zwiększyć wydobycia węgla z polskich kopalń – podkreślił.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewnia, że resort dąży do obniżenia ceny węgla do tysiąca złotych za tonę. – Poza internetowym sklepem Polskiej Grupy Górniczej zdarza się, że są bardzo wysokie, gdyż prywatni odbiorcy muszą płacić od 2,5 tys. do 3 tys. zł za tonę węgla – tłumaczy przedstawicielka rządu.

Jednocześnie podkreśliła, że podejmowane decyzje są spowodowane wojną w Ukrainie. Według niej, wypracowany system ma być ulgą dla gospodarstw domowych i ma to kosztować około 3 miliardy złotych.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura