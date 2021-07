Saryusz-Wolski: Niemcy kłamały przez lata. Nord Stream 2 to projekt polityczny Energetyka

Jacek Saryusz-Wolski. Fot. Biuro Posła

– Zabrakło woli politycznej żeby zatrzymać Nord Stream 2. Niemcy kłamały przez lata twierdząc, że jest to projekt biznesowy. Dzisiaj te słowa wywołują pusty śmiech. Jest to projekt polityczny, który ma spełniać cele geopolityczne duetu Niemcy-Rosja – powiedział Jacek Saryusz-Wolski poseł do Parlamentu Europejskiego w rozmowie z wPolsce.pl.

Saryusz-Wolski tłumaczył, dlaczego Komisja Europejska nie zatrzymała Nord Stream 2. – Nie zrobiła tego, ponieważ Niemcy jej tego zakazały. Udawała, że to robi, pojawiła się nawet dyrektywa gazowa, którą chcieliśmy doprecyzować w Parlamencie. Problem pojawił się w momencie sprzeciwu USA i chęci wprowadzenia sankcji. Wtedy Komisja uznała, że Amerykanie wtrącają się w nie swoje sprawy. Tak więc nie zatrzymała Nord Stream 2 i nie pozwoliła innym tego zrobić – zaznaczył.

Kilka dni wcześniej, Jacek Saryusz-Wolski alarmował, że obecna sytuacja prowadzi do wojny. Wojciech Biedroń z wPolsce,pl zapytał posła, czy te słowa dotyczyły głównie Ukrainy. – Rosja nie mogła pójść dalej niż aneksja Krymu. Dalsze działania doprowadziłyby do zatrzymania gazociągów i wstrzymania przepływu gazu. Gazociąg Nord Stream 2 pozwala Rosji zaatakować Ukrainę. Pytanie, czy to zrobi i jeśli tak, to kiedy – powiedział.

– Wojna informacyjna już trwa. Ona ma to do siebie, że się toczy, a ludzie jej nie zauważają. Rosja jest przygotowana na otwartą wojnę, jej wojska są rozlokowane wokół Ukrainy. Nie mówię, że tak się stanie, ale inwazja na Ukrainę to z pewnością najgorszy możliwy scenariusz. Świadczą o tym wypowiedzi Putina, który zaznaczał, że Ukraina jako państwo nie ma prawa bytu – mówił Saryusz-Wolski w rozmowie z wPolsce.pl.

– Pakt Merkel-Biden daje sygnał Rosjanom. Sygnał pod tytułem „Róbcie w tej części Europy co chcecie”. Putin wie, że jeśli będzie inwazja, niektórzy pokrzyczą, ale nie zareagują – podkreślił.

wPolsce.pl/Jędrzej Stachura