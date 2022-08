Sejm nie zgodził się na rozszerzenie dodatku węglowego na wszystkie gospodarstwa domowe Alert

Sejmowe komisje nie poparły poprawek Senatu, których konsekwencją byłby rozszerzenie prawa do dodatku węglowego na wszystkie gospodarstwa domowe. Pozytywną opinię otrzymały z kolei zmiany dotyczące gwarancji i linii kredytowych BGK dla przedsiębiorstw energetycznych.

Spór o dodatek węglowy

W piątek sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz komisja finansów rozpatrzyły blisko 30 poprawek senackich do ustawy o dodatku węglowym. Komisje nie poparły poprawek, których konsekwencją byłoby objęcie dodatkiem w wysokości 3 tys. zł wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od tego, czym są ogrzewane. Ustawa przewiduje bowiem, że dodatek węglowy miałby przysługiwać gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komisje nie zarekomendowały ponadto wykreślenia z ustawy — tak jak chce Senat — przepisów dotyczących odnoszących się do Prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Posłowie zarekomendowali z kolei przyjęcie zmian dot. gwarancji i linii kredytowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przedsiębiorstwom energetycznym. Jedna z nich przewiduje możliwość umorzenia w całości lub części – na wniosek ministra finansów – wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym. Sejm w bloku głosowań zdecyduje o tym, które z poprawek ostatecznie zostaną zaakceptowane.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński