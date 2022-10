Prawo wodorowe zostało skierowane do konsultacji Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji prawa energetycznego, który uwzględnia zastosowanie wodoru jako nośnika oraz magazynu energii, w przypadku, gdy nie jest on transportowany siecią gazową oraz określa ramy prawne uwzględniające międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru – donosi ISBNews.

Ministerstwo klimatu i środowiska. Fot. Jędrzej Stachura

Ustawa wprowadza legalną definicję wodoru, uwzględniającą jego szerokie zastosowania wodoru, jako surowca, nośnika oraz magazynu energii, w przypadku, gdy nie jest on transportowany siecią gazową” – czytamy w uzasadnieniu. Projektowane przepisy mają na celu uregulowanie rynku wodoru jedynie w zakresie, w jakim nie będzie on przesyłany siecią gazową. Przesyłanie wodoru siecią gazową nadal będzie podlegało reżimowi regulacyjnemu dla paliw gazowych.

W projekcie ustawy planowane jest bezpośrednie wskazanie, że wytwarzanie wodoru nie będzie podlegać obowiązkowi koncesyjnemu. Obowiązkiem koncesyjnym zostanie jednak objęte magazynowanie wodoru na dużą skalę, obrót wodorem na dużą skalę, oraz dostarczanie wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi. Przepisy wprowadzają również wymóg sporządzania planów rozwoju, które zapewnią współdziałanie systemów gazowych i elektroenergetycznych na etapie planowania rozwoju infrastruktury integrującej działanie obu systemów. Zakłada się brak konieczności uzyskiwania koncesji na wytwarzanie wodoru. Projekt zakłada wprowadzenie definicji instalacji magazynowania wodoru. Zmiana umożliwiłaby stworzenie magazynu, łączącego w sobie magazyn energii elektrycznej i magazyn paliw gazowych.

W tym celu konieczne będzie powołanie niezależnego operatora systemu magazynowania wodoru, który byłby właścicielem infrastruktury do magazynowania wodoru oraz instalacji wytwarzających wodór poprzez różnego rodzaju technologie do wytwarzania wodoru (elektroliza, inne technologie konwersji energii czy produkcji wodoru). Operatorzy systemu wodorowego byliby zobowiązani do corocznego przedstawiania ministrowi ds. energii informacje o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodorowego.

Podmioty, które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy prowadziłyby działalność gospodarczą w zakresie magazynowania, przesyłania, obrotu wodorem oraz dostarczania wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi, która wymagałaby uzyskania koncesji w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą, mają mieć zapewniony okres przejściowy, w którym możliwe będzie wykonywanie ich działalności na zasadach dotychczasowych.

ISBNews/Mariusz Marszałkowski